واتساب تتيح نقل سجل الدردشة إلى آيفون

منحت منصة واتساب للمستخدمين القدرة على نقل سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية من أندرويد إلى آيفون عبر تطبيق شركة آبل المسمى Move to iOS.

وقبل هذا التوسيع، كان يمكن للمستخدمين نقل الدردشات من آيفون إلى أندرويد فقط. ويتم طرح القدرة على نقل بيانات واتساب من أندرويد إلى آيفون في مرحلة تجريبية بدءًا من اليوم. ولكن تستغرق نحو أسبوع للوصول إلى جميع المستخدمين.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في بيان: نضيف إلى واتساب القدرة على التبديل الآمن بين الهواتف ونقل سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية بين أندرويد وآيفون مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف.

وأضاف: هذه هي أهم ميزة مطلوبة. أطلقنا في العام الماضي القدرة على التبديل من آيفون إلى أندرويد. ونضيف الآن القدرة على التبديل من أندرويد إلى آيفون أيضًا.

وتلاحظ المنصة أن عملية النقل لا تعمل إلا عبر أجهزة آيفون الجديدة أو التي خضعت لعملية إعادة ضبط المصنع. كما تحتاج أيضًا إلى أندرويد 5 أو إصدار أحدث عبر جهاز أندرويد و iOS 15.5 عبر جهاز آيفون.

واتساب تتيح تصدير سجل الدردشة والصور والفيديو

للبدء، تحتاج إلى فتح تطبيق Move to iOS عبر هاتفك الأندرويد واتباع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة. وبمجرد اتباع التعليمات، يتم عرض رمز عبر جهازك الآيفون.

ويطلب منك إدخال الرمز عبر هاتف أندرويد. وبعد ذلك، تحتاج إلى النقر فوق متابعة واتباع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة.

وبعد ذلك، تحتاج إلى تحديد واتساب في شاشة نقل البيانات. ويمكنك بعد ذلك بدء العملية من خلال النقر على ابدأ عبر هاتفك الأندرويد.

وتحتاج بعد ذلك إلى انتظار واتساب لتجهيز بياناتك للتصدير. وبمجرد إعداد البيانات، يتم تسجيل خروجك من هاتفك الأندرويد.

وتحتاج بعد ذلك إلى النقر على التالي للعودة إلى تطبيق Move to iOS. وبعد ذلك، تحتاج إلى النقر فوق متابعة لنقل البيانات من هاتفك الأندرويد إلى هاتفك الآيفون مع انتظار Move to iOS لتأكيد اكتمال النقل.

وبعد ذلك، تحتاج إلى تثبيت أحدث إصدار من منصة الدردشة من متجر آب ستور ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام نفس رقم الهاتف الذي استخدمته عبر جهازك القديم. ويطلب منك بعد ذلك النقر على ابدأ للسماح باستكمال العملية.

وتلاحظ منصة الدردشة أنه يمكن استخدام هذه العملية لنقل معلومات حسابك وصورة ملفك الشخصي والمحادثات الفردية والمحادثات الجماعية وسجل الدردشة والوسائط والإعدادات. ومع ذلك، لا يمكنك نقل سجل المكالمات أو الاسم المعروض.

وتوضح الشركة أن البيانات المنقولة لا تنتقل إلى التخزين السحابي كنتيجة للترحيل حتى تقوم بإنشاء نسخة احتياطية عبر آيكلاود.

كما تشير المنصة أيضًا إلى أنه لا يمكنها رؤية البيانات التي تنقلها وأن هاتفك الأندرويد يظل يحتفظ ببياناتك ما لم تحذف واتساب أو تمسح هاتفك.

وبالرغم من أنه كان من السهل نقل بيانات المنصة من جهاز آيفون إلى آخر، أو من جهاز أندرويد إلى آخر، فقد كان على المستخدمين إيجاد حلول بديلة صعبة عند الانتقال من أندرويد إلى آيفون. وتعمل الأداة الجديدة على حل هذه المشكلة وتسهيل إجراء التبديل.