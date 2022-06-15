ميشيل بلاتيني وجوزيف بلاتر

النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتيني وبلاتر

15 يونيو، 2022
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طلب مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء عقوبة السجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لصالح نجم كرة القدم السابق.

وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 تموز/يوليو المقبل في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

المصدر
أ ف ب
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15 يونيو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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