بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة تنظمان حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي

نظمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مبادرة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي يوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022 في مقر البورصة، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم ولتسليط الضوء على أهمية التبرعات التطوعية وإبراز الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الجميع في إنقاذ الأرواح. ذلك ويشكل تنظيم هذه المبادرة جزءًا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمع الذي تعمل فيه ضمن استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، ويتماشى مع الهدف 3 – الصحة الجيدة والرفاه – والهدف 17 – الشراكة من أجل الأهداف – من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

يصادف اليوم العالمي للتبرع بالدم 14 يونيو من كل عام، وقد تم تحديده من قبل منظمة الصحة العالمية لزيادة الوعي العالمي إلى الحاجة إلى الدم، إضافةً إلى الحاجة للأدوات الآمنة من أجل نقله. كما يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على المساهمة التي يقدمها المتبرعون بالدم للأنظمة الصحية الوطنية والمحلية. ذلك وتدعم مبادرات هذا اليوم خدمات نقل الدم الوطنية ومنظمات التبرع بالدم والمنظمات غير الحكومية الأخرى في توسيع برامج التبرع بالدم التطوعي من خلال تعزيز الحملات الوطنية والمحلية. كما يوفر هذا اليوم أيضًا فرصة لدعوة الحكومات والانظمة الصحية الوطنية إلى اتخاذ إجراءات لتوفير الموارد لجمع الدم من المتبرعين، وإدارة وسائل الوصول إلى الدم ونقله لأولئك الذين يحتاجون إليه.

تم اختيار شعار “التبرع بالدم عمل تضامني. انضم إلى الجهود وأنقذ الأرواح” كشعار الحملة للعام 2022، والتي من شأنها زيادة الوعي عن الأدوار التي تلعبها التبرعات التطوعية في إنقاذ الأرواح. كما تشمل أهداف الحملة لهذا العام توجيه الشكر للمتبرعين بالدم من جميع انحاء العالم، وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم بشكل منتظم، وذلك للحفاظ على مخزون دم كافي وضمان عمليات آمنة لنقل الدم، اضافةً الى زيادة الوعي بقيم التبرع التطوعي وتعزيزها من أجل التضامن المجتمعي والتماسك الاجتماعي. ذلك وتهدف الحملة هذا العام إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى زيادة الاستثمار من الحكومات لبناء نظام وطني مستدام للحصول على الدم، وزيادة التبرع التطوعي للدم.

تنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع الحوكمــة والمسؤولية الاجتماعيــة والبيئية، ومعاييــر افضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة، وأخذ كافة تدابير الأمن والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من الحملة