عدنان عبدالصمد: فقدان نصاب اجتماع لجنة الميزانيات اليوم حال دون إقرار 45 ميزانية لجهات مستقلة وملحقة

عدنان عبدالصمد: فقدان نصاب اجتماع لجنة الميزانيات اليوم حال دون إقرار 45 ميزانية لجهات مستقلة وملحقة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إنه تم تأجيل اجتماع اللجنة اليوم لفقدان النصاب، والذي كان مقرراً فيه إقرار 45 ميزانية مستقلة وملحقة.

ودعا عبدالصمد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أعضاء اللجنة إلى حضور الاجتماع المقبل لإقرار تلك الميزانيات، موضحاً أن اللجنة عقدت خلال هذه الدورة 35 اجتماعا رئيسا و4 اجتماعات فرعية.

وذكر عبدالصمد إن هناك اجتماعات أخرى مكثفة عقدها موظفو المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي، مشيرا إلى أن اللجنة على وشك الانتهاء من الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة.

ولفت عبدلصمد” كنا نأمل ووفق الاتفاق مع رئيس مجلس الأمة أن نرسل الميزانيات في موعد أقصاه 20 من الشهر الجاري بعد التصويت اليوم على الميزانيات المستقلة والملحقة”.

وطالب وزارة المالية بسرعة إرسال التعديلات على الميزانية العامة للدولة وتزويد اللجنة بها حتى يتم إقرار الميزانية العامة للدولة، مؤكداً جهوزية اللجنة لإقرارها.

ودعا أعضاء اللجنة إلى أهمية حضور الاجتماع المقبل لإقرار والتصويت على 45 ميزانية حتى يتم الالتزام بالموعد المحدد لإرسالها إلى مجلس الأمة.