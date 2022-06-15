جامعة الكويت: عميد شؤون الطلبة بالوكالة يستقبل ممثل جمعية جود الخيرية في إطار حملة “كلمني عربي”

استقبل عميد شؤون الطلبة بالوكالة الدكتور سلمان نشمي العنزي ممثلَ جمعية جود الخيرية الأستاذ عبد الرحمن الشطي بحضور مراقب السكن الطلابي الأستاذ نبيل المفرح والكابتن عبد الله المطيري؛ للنقاش حول مساهمة الجامعة في تحقيق أهداف حملة “كلمني عربي”، والتي سيكون لها أثر كبير في تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الطلبة.

هذا وستنطلق الحملة في منتصف الشهر الحالي، وتمتد إلى ثلاثة أشهر خلال فترة الصيف، لتشمل عدة أنشطة ووسائل إعلانية ابتداءً من الإعلانات الخارجية ووسائل التواصل الاجتماعي إضافة للأنشطة الخاصة بالطلبة، وذلك بمساهمة -مشكورة- من المؤسسات الحكومية والأهلية.

وتمت مناقشة الحملة بشكل واضح مع بيان الاقتراحات والأفكار حول الأنشطة التي يمكن أن تسهم بها الجامعة لنجاح الحملة، حيث أكد الدكتور سلمان العنزي أثناء اللقاء تلقي الدعم والتوجيه من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف الرومي لإنجاح الحملة وما ستساهم به الجامعة فيها، وذلك لتأكيد دور اللغة العربية في تعزيز الهوية العربية والوطنية في مجتمعنا الكويتي.

وفي الختام، توجه الأستاذ عبد الرحمن الشطي بالشكر والتقدير لسعادة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي، وإلى عميد شؤون الطلبة بالوكالة الدكتور سلمان نشمي العنزي، وإلى أعضاء الإدارة الجامعية كافةً؛ لتعاونهم مع كل الحملات التوعوية والثقافية التي تسهم برفع مستوى الطلبة بشكل ملحوظ لاسيما حملة “كلمني عربي” التي تطلقها جمعية جود الخيرية.