الدكتور عبدالله السند

وزارة الصحة: الوضع الصحي مستقر ولايدعو للقلق ونراقب عن كثب الوضع الصحي محليا وعالميا

15 يونيو، 2022
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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ان الوضع الصحي مستقر ولا يدعو للقلق لافتا الى ان الوزارة تراقب عن كثب الوضع الصحي داخليا وخارجيا قبل واثناء وبعد جائحة (كوفيد-19).

وقال السند في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر زراعة الخلايا الجذعية اليوم الأربعاء ان هناك تواصل ما بين الوزارة والمنظمات العالمية بهذا الشأن لافتا الى انه تم رصد ارتفاع للحالات في بعض المناطق حول العالم ودول الخليج بما فيها الكويت.

وأوضح ان الحالات لازالت في ارتفاع الا ان الوضع في المستشفيات لا يدعو للقلق من ناحية العناية المركزة او الاجنحة لافتا الى ان العناية تخلو من الحالات.

وأشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد مواسم الحج والسفر مشددا على ضرورة تجنب الحجاج للأماكن المغلقة والمكتظة والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية.

ودعا السند الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات والالتزام بالعادات الصحية السليمة وفي حال شعر الشخص بأي اعراض تنفسية عليه اعتزال الآخرين لافتا الى انه من الأنسب عدم ذهاب الأطفال للأندية الصيفية تفاديا لنقل العدوي.

المصدر
المحرر
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15 يونيو، 2022
0 39 دقيقة واحدة

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