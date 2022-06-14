سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية للاطمئنان على صحة سموه

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية للاطمئنان على صحة سموه

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه حفظه الله متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة هذه البادرة الأخوية الطيبة متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة ودوام العافية وللشعب الأردني الشقيق كل رفعة وازدهار.