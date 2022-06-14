حشد في بيانها: يجب إلا يفض إعتصام النواب حتى عودة جلسات مجلس الأمة

أعلنت حركة العمل الشعبي (حشد) عن أهمية وضرورة الاعتصام المفتوح للنواب باعتباره التزاما بمسؤولياتهم الوطنية والسياسية والذي نادت به الحركة سابقا للتصدي للإعتداء الواقع على النظام العام الدستوري بتعطيل جلسات مجلس الأمة، فالمؤسسات الدستورية يجب أن تعمل بإنتظام زالا يخضع عملها لرغبات القائمين عليها، كما يجب الا يفض الاعتصام حتى عودة جلسات المجلس للانعقاد الطبيعي، والا يسمح باي شكل من الاشكال بفض دور الانعقاد دون تعويض دالجلسات التي لم يدعى لها، فمن غير المقبول في دولة القانون أن يتم تعطيل جلسات مجلس الأمة الذي لا يزال مستمرا بكل أسف.

كما دعت الحركة أبناء وبنات الشعب الكويتي للدفاع عن الدستور والسلطة التشريعية من خلال رفض الممارسات غير الدستورية.

وشددت الحركة على ضرورة غل يد السلطة التنفيذية من اختطاف ارادة المجلس لحين انعقاد الجلسات بشكلها الطبيعي ومنع انتهاك الدستور وارادة الأمة.