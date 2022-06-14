الحركة السلفية في بيانها: نرفض تعطيل الدستور

الحركة السلفية في بيانها: نرفض تعطيل الدستور

أصدرت الحركة السلفية بيانا حول الإعتصام النيابي بمجلس الأمة .

وقالت الحركة في بيانها:

الحمد لله القائل (إن العهد كان مسئولا) والصلاة والسلام على النبي القائل(أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك) أمابعد..

فلقد تابعت الحركة السلفية في الكويت الأحداث الجارية في الساحتين السياسية والبرلمانية وما آلت إليه من أوضاع واختلاف وتجاذب بين كافة الأطراف.

واذ تعرب الحركة السلفية عن رفضها كافة أشكال تعطيل الدستور وكل محاولات تعليقه أو الالتفاف عليه أو العبث بحق الأمة وانتقاص سيادتها التي نص عليها الدستور في مادته السادسة (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا.)

كما وتؤكد الحركة السلفية عن اعتزازها بموقف النواب المعتصمين بمجلس الأمة رفضا منهم لكل أشكال العبث بالدستور وسعيا منهم لتحقيق إرادة الأمةوسيادتها .

هذا والله نسأل أن يوفق الكويت وقيادتها وأهلها لكل خير