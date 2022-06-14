سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية اطمأن خلاله على صحة سموه

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية اطمأن خلاله على صحة سموه

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه حفظه الله متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.