أكبر بورصة للعملات المشفرة “كوين بيس” تسرّح 18% من قوتها العاملة

أعلنت شركة “كوين بيس غلوبال”، اليوم الثلاثاء، أنها ستسرح 18% من قوتها العاملة في علامة أخرى على تفاقم التدهور في مجال العملات المشفرة والذي شطب مئات الملايين من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.

تحذو أكبر بورصة تشفير في الولايات المتحدة حذو الشركات الأخرى المرتبطة بالعملات المشفرة والتي خفضت عدد موظفيها مؤخراً، مثل البورصة المنافسة “جيمني تراست” (Gemini Trust )، وبنك التمويل اللامركزي “بلوك فاي” (BlockFi)، وجميعهم استشهدوا بحلول شتاء التشفير- أي الركود المطول- كسبب لتلك التسريحات.

في السنوات الماضية، شرعت “كوين بيس” في نوبة توظيف قوية وتضخمت قوتها العاملة بنحو 1200 موظف العام الجاري، وتخطط الشركة لتسريح نفس هذا العدد تقريباً، لتنهي الربع الحالي بحوالي 5000 موظف. وحتى وقت قريب، لم تقر الشركة بقدوم شتاء التشفير رغم انخفاض أسهمها منذ طرحها العام منذ أكثر من سنة، لتفقد أسهمها ما يناهز 80% من قيمتها منذ بداية العام، وفق بيانات “بلومبرغ”.

سيحصل الموظف المُسرّح على مكافأة نهاية خدمة تعادل 3 أشهر ونصف الشهر بجانب أسبوعين عن كل عام في الوظيفة.

بدأ تراجع العملة المشفرة بعد وقت قصير من وصول “بتكوين” لأعلى مستوياتها على الإطلاق في نوفمبر، وفي وقت سابق من العام الجاري، أدى انهيار عملة “تيرا دولار” المستقرة ورمز “لونا” المرتبط بها إلى محو المليارات من مكاسب السوق،. تراجعت العملات الرقمية الأسبوع الماضي بعد تجميد مقرض العملات المشفرة “سيلسيوس نتوورك” (Celsius Network) لعمليات السحب وسط ما يشتبه الكثيرون في أنه حدث شبيه بالتكالب على البنوك.