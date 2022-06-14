دولة الكويت تتفق مع منظمة الفاو على دفع الشراكة لمواكبة تحديات الأمن الغذائي والمناخي

اتفقت دولة الكويت مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الثلاثاء على المضي في دفع برامج الشراكة والتعاون بينهما لمواكبة التحديات العالمية المتجددة وتطوير استراتيجية الكويت الشاملة بشأن الأمن الغذائي والتغير المناخي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام الهيئة العامة للزراعة الكويتية بالإنابة المهندس علي الفارسي والمندوب الدائم لدى الفاو المهندس يوسف جحيل والوفد المرافق مع المدير العام للمنظمة الدكتور شودونيو مع على هامش أعمال مجلس المنظمة لاستعراض ومتابعة جوانب التعاون والشراكة بين الكويت والفاو.

وقال المهندس الفارسي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام الاجتماع المطول إن اللقاء كان مثمرا وركز على مجموعة من المجالات أبرزها بلورة استراتيجية جديدة لدولة الكويت بخصوص كل من الانتاج الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي المستهدف والتشجير.

وشدد على أهمية استراتيجية التشجير في سياق التعامل مع التغير المناخي على المستويين الوطني والعالمي وفق مقررات مؤتمر المناخ في غلاسكو ومبادرة الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتأكيده على دعم الكويت الكامل لحزمة التوجيهات التي أطلقتها المبادرة.

وفي هذا الصدد أشار المهندس الفارسي إلى أن مدير عام الفاو ثمن الالتزام الكويتي مؤكدا التعاون في مراجعة الاستراتيجية الكويتية وكلف أحد نوابه المختصين بمتابعة ملف الكويت ودعم خطة عمل الهيئة لإعادة هيكلة شاملة لسائر القطاع المتعلقة بالأمن الغذائي لتطوير أدائها وفعاليتها.

وذكر أن اللقاء ركز على مشروع تدريب الكوادر الوطنية – الذي تعهد الدكتور دونيو بمتابعته عند توليه قيادة الفاو – إذ يرمي المشروع إلى بناء القدرات والتدريب المحلي لموظفي الهيئة حديثي التعيين لاكتساب خبرات المنظمة في مختلف التخصصات باعتباره أحد ركائز اتفاقية الشراكة مع المنظمة وأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة في العالم.

وأوضح أن هيئة الزراعة تسعي لتطوير دور منظمة الأغذية والزراعة بشكل أكبر وملموس في مساندة تطبيق وتنفيذ مشروعات تم اعدادها مثل مشروعات الاستزراع السمكي الذي ينتظر العمل بالتنسيق المباشر مع المنظمة وخبرائها لتحديد كافة الاحتياجات واستكمال التجهيزات اللازمة كي يخرج المشروع إلى الضوء.

وقال إن الاجتماع تناول أهمية توسيع حضور المنظمة بخبراتها وامكاناتها للقيام بدور أكبر في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الكويت لاسيما بعد المتغيرات الدولية الحادة فيما يخص الأمن والمخزونات الغذائية العالمية التي تزيد المسؤوليات الواقعة على الفاو باعتبارها المنظمة الدولية المعنية.

وفي هذا السياق أكد المهندس علي الفارسي الرغبة المتبادلة لتطوير الشراكة التنمية بين المنظمة والكويت ممثلة في الهيئة العامة التي قال إنها كونت فريق عمل ينسقه المندوب الدائم المهندس يوسف جحيل من أجل التركيز على تعظيم دور المنظمة لينعكس بفعالية أكبر في تحديث الاستراتيجية الوطنية وتنفيذ المشروعات بوتيرة أكبر.

وشدد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالانابة على أهمية الاستفادة من امكانات وخبرات الفاو العلمية والفنية والتنفيذية كأكبر منظمة دولية معنية ودورها المركزي في مساعدة الدول في صياغة سياساتها في مجالات الزراعة والأغذية مشيدا بمستوى التعاون الذي تجسد في افتتاح مكتب خاص للمنظمة في الكويت.

وفي مستهل الاجتماع رحب المدير العام شو دونيو بمدير عام هيئة الزراعة والوفد المرافق مشيدا بدعم الكويت للمنظمة وحضورها البارز في عمل وهيئاتها ولجانها المتمثل بجهود المندوب الدائم المهندس يوسف جحيل الخبير بكافة شؤون المنظمة وباقي وكالات الأمم المتحدة في روما مثمنا قيادته الناجحة لمجموعة (جي77 والصين) فرع روما ذات الدور الحساس والحاسم داخل منظومة الأمم المتحدة.

وقال إن المنظمة التي تحترم أولويات كل دولة التي تختلف عن غيرها كما في منطقة الخليج والشرق الوسط وتسعى الى مؤازرة هذه الأولويات كما تعمل مع دولة الكويت من زمن بعيد تم خلالها بناء عديد من الشراكات من أجل العمل في إطار الأولويات الاقليمية على تحديد مسار بلوغ الأهداف التنموية عبر علاقات التعاون والشراكة.

وفي هذا السياق أشار المدير العام الى محادثاته المتعددة مع أعضاء الحكومة الكويتية عن كيفية الاستفادة من موقع الكويت ومكانتها كمركز للتواصل مع هونج كونغ ودبي وغيرها لابراز دورها وزيادة انتاجيتها لتحقيق أمنها الغذائي رغم صغير مساحتها مثل ما نجحت فيه سنغافورة حتى في تصدير فوائضها.

وأكد الدكتور دونيو أن الكويت تتمتع بمؤهلات كبرى للانتاج الغذائي وتحسينه وهي الجوانب التي تعكف عليها الفاو في اطارها الاستراتيجي 2022 – 2031 الذي يرمي الى تحسين حياة الانسان معربا عن استعداد المنظمة التركيز مع الكويت على مسائل سلامة الأغذية وعلى جهود الرصد والتفتيش وبناء مراكز للمعارف.

وحضر اللقاء من وفد الكويت المشارك في أعمال مجلس المنظمة كل من نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية بالإنابة أحمد المطيري ومدير ادارة مكتب الوزير فهد الخميس.