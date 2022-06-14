رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية يغادر البلاد بعد زيارة رسمية

غادر البلاد عصر اليوم فخامة الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة وحرمه النائب في الجمعية الوطنية الفنزويلية السيدة سيليا ادالة مادورو والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد أجرى فخامته خلالها مباحثات رسمية مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وكان في وداع فخامته معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله ابوالحسن.