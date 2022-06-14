توتال إنرجيز تستحوذ على 25% من شركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تابعة لأداني

توتال إنرجيز تستحوذ على 25% من شركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تابعة لأداني

اتفقت مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية مع مجموعة أداني الهندية على الاستحواذ على حصة 25% من شركة أداني للصناعات الجديدة “ANIL” من أجل إنتاج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر في الهند بحلول 2030.

أفاد الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز، باتريك بوانييه، أن توتال إنرجيز تسعى لإيصال الهيدروجين الأخضر من الهند لمعامل التكرير الأوروبية بحلول 2030، متوقعا أن ينطلق سوق المصدر الجديد للطاقة في هذه الأثناء.

وستتولي الشركة الجديدة تصنيع المعدات اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر نفسه وتحويله إلى مشتقات، بما في ذلك الأسمدة النيتروجينية والميثانول، لكل من السوق المحلي والتصدير .

من جانبه قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أداني، الملياردير غوتام أداني، إن شركته تسعى لصدارة سوق الهيدروجين الأخضر في العالم وطرحه بأقل تكلفة.

أغنى رجل في آسيا

غوتام أداني هو سادس أغنى رجل في العالم، وأغنى رجل في آسيا بثروة 98.3 مليار دولار بحسب تقديرات فوربس اللحظية.

و أداني البالغ من العمر 59 عاما، هو مؤسس المجموعة التي تدار باسمه، وهي تكتل للموانئ والطاقة والعقارات مع 6 شركات مساهمة عامة في الهند.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت الشركة العالمية القابضة الإماراتية عن صفقة استثمارية بقيمة ملياري دولار في محفظة مجموعة شركات أداني، بينها أداني للطاقة الخضراء.

ويمثل ذلك الاستثمار 4.87% من إجمالي التجارة بين الإمارات والهند.

ويسعى أداني لأن تصبح شركته أكبر منتج للطاقة الخضراء في العالم، ويعتزم استثمار نحو 70 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة.

تعاون سابق

سبق أن استحوذت توتال إنرجيز على حصة أقلية تبلغ 20% في شركة أداني للطاقة الخضراء “AGEL” مقابل 2.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2021.

وتعد AGEL الهندية من أكبر مالكي الأصول لتوليد الطاقة الشمسية في العالم.

كما أنشأت توتال وأداني شركة مشتركة للغاز الطبيعي في الهند باسم أداني توتال غاز في عام 2018.

استثمارات توتال في الطاقة النظيفة

يقول بوانييه إن الاتفاق يأتي ضمن خطة المجموعة لرفع نسبة الطاقة من المصادر غير الكربونية إلى 25% من إنتاجها بحلول عام 2050.

وتستهدف توتال الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية ضارة بحلول عام 2050.

خلال مايو/أيار الماضي استحوذت توتال على 50% من مجموعة “كلير واي” للطاقة، خامس أكبر شركة للطاقة المتجددة في أميركا، ما يمثل أكبر استحواذ على الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة للمجموعة الفرنسية.

وأعلنت توتال في وقت سابق ارتفاعا في إيراداتها خلال الربع الأول من 2022، وصل 32% مقابل الربع الأخير من 2021 و200% مقابل الربع المماثل العام الماضي، بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي بتأثير من الحرب الروسية على أوكرانيا.