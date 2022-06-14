شركة البترول الوطنية الكويتية

البترول الوطنية: توفير الديزل ذو المحتوى الكبريتي المنخفض بكميات تغطي احتياجات السوق المحلي

14 يونيو، 2022
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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء توفير منتج الديزل ذو المحتوى الكبريتي المنخفض والمطابق لأحدث المواصفات العالمية (يورو 5) بكميات تغطي احتياجات السوق المحلي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية والمتحدث الرسمي للشركة عاهد الخريف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشركة حققت نقلة نوعية كبيرة في مواصفات هذا المنتج إذ أصبحت نسبة الكبريت به لا تتعدى 10 أجزاء في المليون.

وأضاف الخريف أن لهذه الخطوة انعكاسات إيجابية تصب في صالح البيئة والتنمية المستدامة مبينا أن منتج الديزل يعد أحد أهم منتجات مشروع الوقود البيئي الذي تم الانتهاء من تشغيله أخيرا.

وأكد حرص الشركة على توفير هذا المنتج بانتظام لمحطات الوقود ولعملائها في السوق المحلي وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية 2040.

المصدر
كونا
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14 يونيو، 2022
0 9 أقل من دقيقة

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