نادي الألعاب الشتوية الكويتي يحصل على عضوية الاتحاد الدولي للفيغر “ISU”

أعلن نادي الألعاب الشتوية الكويتي حصوله على عضوية الاتحاد الدولي (للفيغر) الاستعراض الفني على الجليد (ISU) بعد استيفائه لجميع المتطلبات الرياضية والفنية والإدارية وفي مقدمتها إقامة مسابقات محلية والمشاركة في عدد من البطولات القارية والدولية.

وقال رئيس النادي فهيد العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن النادي تلقى موافقة الانضمام من الاتحاد الدولي الذي يتخذ من مدينة لوزان مقرا له بعد اعتماد الجمعية العمومية (الكونغرس) للاتحاد الذي عقد اجتماعه في تايلاند بالفترة من 11 إلى 12 يونيو الجاري.

وأضاف العجمي أن موافقة الاتحاد الدولي (للفيغر) ستعمل على تطوير هذه اللعبة الخاصة بالفتيات في البلاد في ظل فرص الاحتكاك واكتسابهن الخبرة عبر المشاركات الدولية التي ستكون بصفة أكثر بعد هذا الانضمام علاوة على أن النادي عضو في الاتحاد الآسيوي للعبة ويواظب على المشاركة في البطولات الآسيوية.

وثمن جهود اللجنة الأولمبية الكويتية في تسهيل انضمام النادي إلى (الاتحاد) والذي يأتي في إطار دعم اللجنة للاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة.

وأكد حرص النادي على تطوير ألعابه الخمس وهي إضافة إلى (الفيغر) ألعاب (الهوكي على الجليد) و (الكيرلنج) و (التزحلق على الجليد) و (السرعة على الجليد).