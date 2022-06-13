المركزي: ارتفاع عرض النقد 2.3% مسجلا 41.5 مليار دينار في ابريل الماضي

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 3ر2 في المئة في ابريل الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 5ر41 مليار دينار كويتي (نحو 9ر136 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 5ر1 في المئة في ابريل الماضي لتبلغ 9ر36 مليار دينار (نحو 7ر121 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 6ر9 في المئة لتبلغ 6ر2 مليار دينار ( نحو 6ر8 مليار دولار) في حين استقر اجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) عند 9ر2 مليار دينار (نحو 9.6 مليار دولار.

وأوضحت أن اجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 6ر2 في المئة ليسجل 82 مليار دينار (نحو 270 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 3ر2 في المئة ليبلغ 7ر5 مليار دينار (نحو 8ر18 مليار دولار).

وذكرت أن ودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في ابريل الماضي بنحو 8 في المئة لتبلغ 2ر2 مليار دينار (نحو 2ر7 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة واحد في المئة لتبلغ 44 مليار دينار (نحو 2ر145 مليار دولار).

وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 875ر1 في المئة في ابريل الماضي في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 20 في المئة في ابريل الماضي على أساس شهري ليبلغ 9ر505 مليون دينار (نحو 9ر1 مليار دولار) فيما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في ابريل الماضي نحو 4ر0 في المئة إلى 305 فلس.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.