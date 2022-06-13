رئيس فنزويلا يصل الكويت في زيارة رسمية

وصل إلى البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة وحرمه النائب في الجمعية الوطنية الفنزويلية السيدة سيليا ادالة مادورو والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة رسمية للبلاد يجري فخامته خلالها مباحثات رسمية مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

وكان في استقبال فخامته على أرض المطار معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لفخامته من الديوان الاميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله ابوالحسن.

ويرافق فخامته وفد رسمي يضم كلا من وزير القوة الشعبية للاتصال والمعلومات نائب الرئيس القطاعي للاتصال والثقافة والسياحة فريدي الفريد كونتريراس وقائد حرس الشرف الرئاسي ايفان رافائيل دالا ووزير السلطة الشعبية ديوان الرئاسة خورخي اليزر مونسالف ووزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية كارلوس رافائيل تورتوسا ووزير السلطة الشعبية للزراعة والاراضي ويلمار الفريدو سوتيلدو ووزير السلطة الشعبية للعلوم والتكنولوجيا غابريلا سيرفيليا راميريز ووزير السلطة الشعبية والنقل رامون سيليستينو اراجويان ووزير السلطة الشعبية للسياحة علي ارنستو باريديس وعددا من كبار المسؤولين بالحكومة الفنزويلية البوليفارية.