المضف: تمويل 21 مليون دينار كويتي لمنطقة خيطان الجنوبي

استقبل مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف المدير العام السابق للبنك محمد عباس النومس وتبادلوا الأحاديث الودية والتجارب والخبرات السابقة التي يتمتع فيها معالي وزير الإسكان الأسبق محمد النومس ومدير عام البنك وأكد النومس أهمية استدامة البنك ووضع الحلول المستدامة لمستقبل البنك لاستدامة الرعاية السكنية للمواطنين وأكد المضف المضي قدما ً بهذا الاتجاه لاستقرار هذه المؤسسة العريقة والتي تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية لضمان استدامتها في تمويل المواطنين.

وأثنى النومس بالتطور والإنجاز الذي شهده البنك في عهد الإدارة الحالية.

وأعلن المضف عن استقبال طلبات خيطان الجنوبي والتي تبلغ 1445 قسيمة حيث تم استقبال ما يقارب 300 طلب إلكترونيا ً Online وتم تمويلها بما يقارب 21 مليون دينار كويتي.

وأكد المضف على جاهزية البنك واستعداده التام لتلبية كافة طلبات خيطان الجنوبي من خلال التسهيلات الإلكترونية في تقديم الطلبات إلكترونيا ً من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك.