بنفيكا البرتغالي يعلن رحيل نجمه داروين نونيز إلى ليفربول

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، صباح اليوم الاثنين، عن توصله إلى اتفاق في شأن انتقال هدافه الأوروغواياني داروين نونيز إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو، بشكل مبدئي، على أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو، وفقاً لمتغيرات ترتبط بتوقيع اللاعب على عقد عمل مع وصيف الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يخضع نونيز، البالغ من العمر 22 سنة، لفحص طبي اليوم لإتمام الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول.

وعلى الرغم من عدم إعلان تفاصيل أخرى بصفة رسمية، فإن تكهنات صحافية أشارت إلى أن مدة التعاقد ست سنوات. وسيعزز نونيز، الذي يجيد اللعب جناحاً ورأس حربة، والذي توج هدافاً للدوري البرتغالي في 2021-2022، الخيارات الهجومية للمدرب يورغن كلوب وسط توقعات برحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وسجل الهداف الشاب 34 هدفاً في 41 مباراة مع بنفيكا خلال الموسم المنقضي، ليصبح أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في كرة القدم الأوروبية، وبخاصة ليفربول الذي هز الأوروغواياني شباكه ذهاباً وإياباً في دوري أبطال أوروبا عندما خرج الفريق البرتغالي من دور الثمانية.

وتتخطى القيمة الإجمالية لانتقال نونيز أغلى صفقة لليفربول حين ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون في 2017 مقابل 85 مليون يورو.

ويعد الدوري البرتغالي بمثابة منجم مواهب لا ينضب، وسبق لليفربول التعاقد من الجناح الكولومبي لويس دياز من نادي بورتو، في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، وأظهر اللاعب الشاب تألقاً ملحوظاً خلال النصف الثاني من الموسم وبات عنصراً أساسياً.

وأنهى ليفربول الموسم بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز، بينما خسر نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني.

وانضم نونيز إلى بنفيكا من ألميريا الإسباني في صيف 2020 مقابل 24 مليون يورو، وتشير وسائل إعلام بريطانية إلى أن النادي الإسباني سيتسلم 20 في المئة من أرباح انتقاله.