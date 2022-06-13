بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 34.2 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 2ر34 نقطة ليبلغ مستوى 15ر7433 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 46ر0 في المئة.

وتم تداول 167 مليون سهم عبر 11712 صفقة نقدية بقيمة 2ر46 مليون دينار كويتي (نحو 3ر166 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر34 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5812 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 59ر0 في المئة عبر تداول 2ر89 مليون سهم من خلال 4464 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 مليون دينار (نحو 4ر37 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر34 نقطة ليبلغ مستوى 39ر8225 بنسبة انخفاض بلغت 42ر0 في المئة عبر تداول 8ر77 مليون سهم في 7248 صفقة بقيمة 8ر35 مليون دينار (نحو 8ر128 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر24 نقطة ليبلغ مستوى 41ر6072 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 4ر0 في المئة عبر تداول 83 مليون سهم من خلال 3768 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار (نحو 2ر35 مليون دولار).

وكانت شركات (المعدات) و(المعامل) و(المشتركة) و(بيان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(خليج ب) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (التعمير) و(صكوك) و(عمار) و(بوبيان ب) الأكثر انخفاضا.