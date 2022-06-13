إدارة الدواء والغذاء الأميركية: لقاح “Pfizer” آمن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات

قال مراجعون من إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكوفيد-19 آمن وفعال للاستخدام في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات.

وقال مراجعو الإدارة في وثائق موجزة نُشرت مساء الأحد إن تقييمهم لم يكشف عن أي مخاوف جديدة بشأن السلامة فيما يتعلق باستخدام اللقاح في الأطفال الصغار.

ونُشر تحليل إدارة الغذاء والدواء الأميركية لبيانات تجربة فايزر قبل اجتماع يعقده مستشاروها الخارجيون في 15 يونيو حزيران. وستحدد توصيات المستشارين الخارجيين قرار إدارة الغذاء والدواء بشأن اللقاحات.

ولم تتم الموافقة على إعطاء الأطفال دون سن السادسة لقاحات كوفيد-19 في معظم أنحاء العالم.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد نشرت مراجعة يوم الجمعة قالت إن لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة موديرنا يبدو آمناً وفعالاً للاستخدام في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 17 عاماً.