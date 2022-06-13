الجهاز المركزي للمناقصات يرسي 235 مناقصة في 2021 بقيمة 1.8 مليار دينار

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي اليوم الاثنين أنه أرسى خلال العام الماضي 235 مناقصة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8ر1 مليار دينار (نحو 9ر5 مليار دولار أمريكي).

وقال الأمين العام للجهاز أسامة الدعيج في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الترسيات شهدت ارتفاعا مطردا على أساس سنوي حيث بلغت 98 ترسية في 2020 فقط نتيجة جائحة (كورونا) حيث بلغت قيمة الترسيات ذلك العام 4ر303 مليون دينار (نحو مليار دولار).

وأوضح الدعيج ان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كانت أكثر الجهات الحكومية ترسية للمناقصات في العام 2021 ب50 ترسية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2ر107 مليون دينار (نحو 7ر353 مليون دولار) بوفر قدره 3ر19 مليون دينار (نحو 7ر36 مليون دولار).

وذكر ان وزارة الصحة احتلت المرتبة الثانية ب25 ترسية بلغت قيمتها الإجمالية 5ر110 مليون دينار (نحو 6ر364 مليون دولار) بزيادة نحو 1ر2 مليون دينار (9ر6 مليون دولار) عن القيمة التقديرية تلتها وزارة التربية ب13 ترسية ب3ر31 مليون دينار (نحو 2ر103 مليون دولار) بزيادة مليون دينار (3ر3 مليون دولار) عن القيمة التقديرية.

وأضاف أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية احتلت المرتبة الرابعة ب13 ترسية بلغت قيمتها 5ر20 مليون دينار (نحو 6ر67 مليون دولار) بوفر قدره 13 مليون دينار (نحو 9ر42 مليون دولار) عن القيمة التقديرية ثم جامعة الكويت احتلت المركز الخامس ب11 مناقصة قيمتها 5ر5 مليون دينار (نحو 1ر18 مليون دولار) بزيادة 6ر140 ألف دينار (نحو 463 الف دولار) عن القيمة التقديرية.

وأشار إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية جاءت سادسا ب10 ترسيات بقيمة 16 مليون دينار (نحو 8ر52 مليون دولار) بزيادة 8ر4 مليون دينار عن القيمة التقديرية ثم وزارة الاشغال العامة ب9 ترسيات بقيمة 20 مليون دينار (نحو 66 مليون دولار) بوفر قدره سبعة ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار) عن القيمة التقديرية.

وبين الدعيج ان قوة الإطفاء احتلت المرتبة الثامنة ب9 ترسيات بقيمة 5ر11 مليون دينار (نحو 9ر37 مليون دولار) بوفر قدره 6ر1 مليون دينار (نحو 2ر5 مليون دولار) عن القيمة التقديرية تليها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ب9 ترسيات أيضا بقيمة 5ر8 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار) بوفر قدره 5ر1 مليون دولار (نحو 9ر4 مليون دولار).

وأفاد أن شركة نفط الكويت احتلت المرتبة العاشرة بترسية 8 مناقصات بنحو 3ر1 مليار دينار (9ر3 مليار دولار) ثم ديوان الخدمة المدنية ب8 ترسيات بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 8ر12 مليون دولار) بوفر قدره 6ر1 مليون دولار عن القيمة التقديرية ثم وزارة الإعلام بنفس عدد الترسيات وبقيمة 9ر2 مليون دينار (نحو 5ر9 مليون دولار) بوفر بلغ 664 ألف دينار.

يذكر ان الجهاز وهو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة وتلحق بمجلس الوزراء يعنى بطرح المناقصات العامة وما في حكمها من أساليب التعاقد وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذلك الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفق القانون.