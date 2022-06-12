مقتدى الصدر

نواب الكتلة الصدرية يقدّمون استقالاتهم من البرلمان العراقي

12 يونيو، 2022
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قدّم الأحد نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر استقالاتهم من البرلمان العراقي، بعد أيّام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة وسط أزمة سياسية متواصلة منذ ثمانية أشهر.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي”، وذلك بعيد إعلان الصدر أنه طلب من رئيس كتلته أن “يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”.

المصدر
أ ف ب
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12 يونيو، 2022
0 39 أقل من دقيقة

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