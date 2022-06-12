الغانم : وجهت الدعوة لجلسة الثلاثاء لأني مقتنع بأن حقوق المتقاعدين هي من العاجل من الأمور

الغانم : وجهت الدعوة لجلسة الثلاثاء لأني مقتنع بأن حقوق المتقاعدين هي من العاجل من الأمور

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة بشأن المتقاعدين يوم الثلاثاء المقبل، معربا عن قناعته بأن حقوق المتقاعدين هي من العاجل من الأمور.

وقال الغانم في تصريح صحفي اليوم خلال استقباله بمكتبه عدد من المتقاعدين “الدعوة لعقد جلسة خاصة للمتقاعدين وقعت وأرسلت اليوم وستكون يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو عند الساعة التاسعة صباحا”.

واضاف الغانم “وجهت الدعوة لعقد الجلسة الخاصة لأني مقتنع تماما بأن حقوق المتقاعدين وامتيازاتهم وما قرر لهم يعتبر من العاجل من الأمور، فليس للمتقاعدين ذنب ليتم تعطيلهم بسبب أمور بيننا نحن، وهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل”.

وأعرب الغانم عن شكره لأعضاء اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذين أنهوا تقريرهم ورفعوه بعدما طلبوا من النواب تقديم الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون إن وجدت واعطوهم موعد إلى الخميس الماضي، مضيفا “اليوم أقر التقرير بموافقة الحكومة”.

وقال الغانم “انا واثق بوجود أغلبية نيابية وتفسيري الدستوري واضح بأن موضوع المتقاعدين من ضمن العاجل من الأمور، وهناك تفسيرات دستورية أخرى، ونحترم كل الآراء ومن هو مقتنع بتفسيري فليتفضل ويحضر الجلسة ومن ليس مقتنعاً فمن حقه ألا يحضر”.

وذكر الغانم “الدستور واحد والمبادئ يجب أن تكون ثابتة في مدى احترام الدستور من عدمه، وانا واثق من وجود أغلبية نيابية وواثق ايضا من حضور الحكومة، ولقد تحدثت مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من الوزراء”.

وأشار الغانم “لم أبلغ رسميا بحضور الحكومة من عدمه ولكني متفائل لأني أعلم بأنهم ليسوا أقل حرصا منا نحن النواب على مصالح إخواننا المتقاعدين وأهمية هذه الشريحة”.

وأعرب الغانم عن أمله في أن تعقد الجلسة الخاصة بالمتقاعدين والتي سيكون موضوعها واحدا وهو تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي (المالية) و(التشريعية) ويتم التصويت عليه إذا حضرت الحكومة.

وأوضح الغانم “سيتم التصويت على تقرير اللجنة المشتركة كما هو ومن لديه أشياء زائدة فليجعلها في اقتراح آخر يتم التصويت عليه في وقت آخر، لكن على الأقل نؤمن ما هو موجود حاليا”.

واكد الغانم “شريحة المتقاعدين التي خدمت الكويت وقدمت الكثير لهذا البلد تستحق وهذا أضعف الإيمان وأثق في غالبية النواب، وأشكر أعضاء اللجنة المشتركة على انهاء التقرير قبل الجلسة ،وإن شاء الله نفرحكم يوم الثلاثاء “.