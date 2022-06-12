“ايسيسكو” تدعو إلى تضافر الجهود لحظر كل أشكال عمل الأطفال

دعت منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) اليوم الاحد إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لحظر كل أشكال عمل الأطفال عبر تعزيز الالتزامات الدولية المتعلقة بتوفير الحماية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة من المجتمع. وحثت المنظمة في بيان بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال الذي يصادف 12 يونيو من كل عام جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص حول العالم إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز الالتزامات الدولية التي تحظر كل أشكال عمل الأطفال.

وذكر البيان ان من بين هذه الالتزامات ميثاق الطفل في الإسلام والبروتوكولات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الأطفال واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل والاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال بالإضافة إلى المادة ال32 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كما دعا المؤسسات والهيئات في الدول الاعضاء بمنظمة (ايسيسكو) إلى تعزيز الإطار القانوني والحقوقي في التعامل مع قضايا عمل الأطفال ومراعاة خصوصياتهم الاجتماعية ومستوى هشاشتهم وضمان المشاركة للجميع في وضع الخطط والمشاريع الوطنية لإنهاء عمل الأطفال وإشراك الأطفال والتداول معهم في شأن حقوقهم ومراقبة ومنع كافة أنواع الاستغلال لهم والعنف ضدهم من أجل ضمان تعليمهم واندماجهم الاجتماعي.