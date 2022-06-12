فتح باب التقديم لبعثات ذوي الإعاقة

صرحت نائب مدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية العنود الوزان عن بدء فتح باب تقديم للبعثات الخارجية للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للإعاقة السمعية والبصرية والحركية والجسدية المتوسطة والشديدة بالإضافة إلى الإعاقة التعليمية (صعوبات التعلم) على أن تكون شهادة اثبات الإعاقة سارية المفعول وصادرة بتاريخ لايقل عن ثلاثة سنوات اعتباراً من يوم الأحد 19 يونيو إلى يوم الخميس 30 يونيو 2022م للعام الدراسي 2022م – 2023م بمقر الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

كما أوضحت العنود على الطالب المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها على أن لاتتجاوز صلاحية الشهادة عاميين دراسيين من تاريخ التخرج بنسبة لا تقل عن 75% للتخصص العلمي والأدبي ماعدا صعوبات التعلم بنسبة 80% للتخصص العلمي والأدبي.

وبالنسبة إلى الطالب الحاصل على شهادة الثانوية الأجنبية من داخل الكويت أو خارج دولة الكويت أو من احدى الدول العربية قالت العنود عليهم بتقديم معادلة للشهادة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية في دولة الكويت لخريج عام (2019-2020)،(2020-2021)،(2021-2022).

ومن الشروط أيضاً نبهت العنود أن لايكون الطالب مقيداً أو مسجلاً في احدى المؤسسات التعليمية أثناء تسجيله في البعثة وأن لا يكون قد صدر قرارا بايفاده في بعثة دراسية داخلية أو خارجية أو قبل بمنحه دراسية و انتهت بالفصل أو انسحب منها بعد التحاقه بها وأن لايكون موظفاً في اية جهة أو مجازا دراسيا أو مبعوثاً من جهة أخرى وعليه تزويد الوزارة بمايثبت ذلك.

وأخير أكدت العنود على الطالب المتقدم حضوره شخصياً مع ولي الأمر موضحة بضرورة استيفاء كافة الاوراق والمستندات المطلوبة من موقع الهيئة ومن ثم مراجعة مقر الهيئة – حولي – ق11-شارع بيروت مقابل مدرسة البيان ثنائية اللغة- لدي قطاع التعليم والتأهيل متمنيةً للجميع التوفيق والسداد.