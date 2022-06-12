قطر للطاقة توقع اتفاقا مع “توتال” لتنفيذ مشروع توسعة شرق حقل الشمال

قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي خلال مراسم توقيع مع شركة توتال إنرجيز، اليوم الأحد، إن قطر للطاقة ستعلن عن مزيد من الشركاء في الأيام المقبلة لتوسعة شرق حقل الشمال للغاز، وفق رويترز.

وكانت وكالة بلومبرغ، نقلت في وقت سابق، أن شركتي إكسون موبيل وتوتال، تستعدان من بين مجموعة من شركات الطاقة الغربية، للفوز بحصص في مشروع بمليارات الدولارات لتعزيز صادرات الغاز القطرية.

وقدمت العديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك شل، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، وإيني، عطاءات لتكون جزءاً من التوسع.

ويأتي مشروع قطر للغاز، وهو أحد أكبر المشاريع على الإطلاق في صناعة الغاز الطبيعي، في وقت تندفع أوروبا لفطم نفسها عن الإمدادات الروسية في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا. وزار جوزيب بوريل كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ومسؤولون آخرون قطر في الأشهر الأخيرة في محاولة لتأمين تعهدات بتوفير غاز إضافي.

ومن المتوقع أن تساعد الاستثمارات الجديدة قطر على تمويل خطة بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار لزيادة الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى ما يقرب من 130 مليون طن بحلول عام 2027.

وقالت المصادر إن قطر قد تعلن مبدئياً عن شركاء للمرحلة الأولى. سيشهد هذا الجزء قيام شركة قطر للطاقة ببناء 4 وحدات تسييل تعرف باسم القطارات، تبلغ قدرة كل منها 8 ملايين طن سنوياً. ومن المتوقع بدء الإنتاج بحلول عام 2026.