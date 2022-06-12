“الكويتية” تحلّق إلى “فيينا”

ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها، وتطوير خدماتها للوصول إلى أفضل مستويات الجودة، أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلاتها التجارية المجدولة الى مدينة فيينا عاصمة جمهورية النمسا وذلك اعتباراً من 12 يونيو 2022 بواقع رحلتان بالاسبوع ايام الاحد والخميس.

وبهذه المناسبة، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: “يسر الخطوط الجوية الكويتية بأن تطلق أولى رحلاتها إلى مدينة فيينا، والتي تعد من أهم الوجهات وذلك لتميزها بأنها من أكبر المدن السياحية في اوروبا واحتوائها على القصور والمتاحف المعروفة والتاريخية والثقافية فضلاً عن الحفلات الموسيقية والرفاهية في المطاعم وغيرها، كما أن اختيارها جاء بعد دراسة دقيقة لهذه الوجهة ولكثرة الاقبال عليها من المسافرين الاعزاء خاصة في موسم الصيف نظراً لاعتدال أجوائها”.

وأشار البستان إلى أن الخطوط الجوية الكويتية نجحت في تطبيق خططها لتوسيع شبكة خطوطها حيث أطلقت مؤخراً عدداً من الوجهات يأتي في مقدمتها الدار البيضاء ومانشستر واسكندرية وشرم الشيخ وسوهاج وطرابزون وبودروم وإزمير وميكونوس وصلالة وسراييفو وأخيراً مدريد وملقا فيما سيتم اطلاق رحلات جديدة الى مدينة نيس الفرنسية خلال الايام القادمة، يليها افتتاح وتشغيل خطوط مثل كوالالمبور الماليزية وكاتماندو النيبالية في الشهور القادمة”.

وأوضح بأن الخطوط الجوية الكويتية تسير بخطى ثابته نحو التحوّل الرقمي للوصول إلى أفضل مستويات ما بعد التميّز، لافتاً إلى أنها تتيح لعملائها الكرام حجز تذاكر السفر من عدة قنوات مختلفة بداية من موقع وتطبيق الخطوط الجوية الكويتية الالكتروني بالاضافة إلى خدمة تلقي الاستفسارات عن طريق تطبيق الواتساب على الرقم 22200171 أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 171، علاوة على ذلك زيارة مكاتب الشركة المختلفة في مجمع الافنيوز ومجمع الوزارات ومكتب الفروانية ومبنى الركاب رقم 4 التي توفر العديد من الخدمات منها حجز تذاكر السفر وتعديلها وترقيتها وإلغائها وتلقي كافة الاستفسارات والشكاوي والملاحظات من العملاء والعمل على مساعدتهم.

وذكر البستان بأنه تم اختيار طائرة ايرباص A320neo الأحدث في صناعة الطيران والتي انضمت موخراً لأسطول الخطوط الجوية الكويتية، وذلك لنقل ركابنا الأعزاء إلى فيينا وذلك لما تحتويه الطائرة من مميزات تكنولوجية وتقنيات فائقة والتي تتواكب مع أحدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي.

هذا وحضر حفل افتتاح فيينا سعادة سفير جمهورية النمسا لدى دولة الكويت ماريان وربا، وعدداً من المسؤولين في الشركة.

جانب المسافرين جانب من توديع المسافرين