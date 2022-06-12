بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 142 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 142 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 142 نقطة ليبلغ مستوى 42ر7467 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 8ر1 في المئة.

وتم تداول 6ر169 مليون سهم عبر 11735 صفقة نقدية بقيمة 7ر51 مليون دينار كويتي (نحو 12ر186 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر62 نقطة ليبلغ مستوى 31ر5846 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر1 في المئة عبر تداول 4ر84 مليون سهم من خلال 4802 صفقة نقدية بقيمة عشرة ملايين دينار (نحو 36 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر176 نقطة ليبلغ مستوى 32ر8260 بنسبة انخفاض بلغت 09ر2 في المئة عبر تداول 2ر85 مليون سهم في 6933 صفقة بقيمة 7ر41 مليون دينار (نحو 12ر150 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر98 نقطة ليبلغ مستوى 83ر6096 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 في المئة عبر تداول 8ر78 مليون سهم من خلال 4065 صفقة نقدية بقيمة 10ر9 مليون دينار (نحو 7ر32 مليون دولار).

وكانت شركات (مشاعر) و(تعليمية) و(بترولية) و(استهلاكية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(الغانم) و(زين) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المعدات) و(الخصوصية) و(معادن) و(تجارة) الأكثر انخفاضا.