سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.