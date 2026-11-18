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نظمت سفارة دولة الكويت في نيودلهي بالتعاون مع جمعية السدو الحرفية الكويتية ودار كشمير لوم الهندية اليوم الأربعاء معرضا بمناسبة الذكرى ال65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والهند كخطوة لإضفاء بعد ثقافي على الاحتفالات.

وذكرت سفارة دولة الكويت في نيودلهي في بيان أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام يجمع بين براعة الحرفيين الكويتيين وتقاليد النسيج الكشميرية العريقة من أجل تسليط الضوء على التراث الفني الغني الذي تشاركه الثقافتان.

وشارك في حفل افتتاح المعرض في بيكانير هوس في نيودلهي سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي ووفد كويتي بقيادة رئيسة جمعية السدو الحرفية الشيخة بيبي دعيج جابر الصباح وعدد من السفراء ونخبة من المثقفين وممثلي الحكومة الهندية.

وبهذه المناسبة أكدت الشيخة بيبي الصباح أن معرض (خيوط التبادل) يعد ثمرة تعاون بين جمعية السدو الكويتية ودار كشمير لوم الهندية حيث يجمع بين تقاليد نسيجية متميزة انطلاقا من التزام مشترك بالحفاظ على الحرف التقليدية وإعادة صياغتها برؤية معاصرة.

وأضافت أن هذه المبادرة تستكشف كيف يمكن للمهارات المتوارثة أن تلهم أشكالا جديدة من التعبير الإبداعي مشيرة إلى ارتباط الكويت مع الهند على أمد قرون عبر التجارة البحرية والتبادل الثقافي إذ كانت السفن الكويتية تبحر نحو الموانئ الهندية محملة باللؤلؤ والتمور والخيول العربية وتعود محملة بالأخشاب والتوابل والحبوب والمنسوجات وقد أسست هذه الرحلات علاقات وطيدة تجاوزت نطاق التجارة لتشكل تاريخا اجتماعيا وثقافيا مشتركا.

وتعمل جمعية السدو التي أسستها الشيخة ألطاف سالم العلي الصباح على الحفاظ على تراث النسيج الكويتي الغني والترويج له فيما تعد دار (كشمير لوم) التي أسستها مؤرخة الفن والمنسوجات جيني هاوسغو بالشراكة مع آصف علي وإخوته للحفاظ على تقاليد النسيج الكشميرية العريقة مع استكشاف آفاقها في العصر الحديث.

وأضافت الشيخة بيبي الصباح أن المعرض يخلق حوارا فنيا يجمع بين الأنماط الهندسية والألوان المستوحاة من الطبيعة والزخارف الفريدة لنسيج البدو في الكويت وبين فن التطريز الكشميري الدقيق المعروف ب (آري) فمن خلال استخدام الإبرة ذات الخطاف والغرزة السلسلية المميزة يعيد الحرفيون الكشميريون صياغة اللغة البصرية للسدو ليخلقوا بذلك نقطة تلاق بين ثقافتين عبر المواد والتقنيات والتصاميم.

ونشأ فن السدو الذي مارسته نساء البدو تقليديا استجابة لمتطلبات الحياة الترحالية حيث كان يستخدم صوف الأغنام ووبر الحيوانات في حياكة منسوجات عملية لبيت الشعر (الخيمة البدوية التقليدية) بما في ذلك أجزاء الخيمة والفواصل والأغطية الأرضية وحقائب التخزين وتعكس أنماطها الهندسية وألوانها المميزة بيئة الصحراء والهوية القبلية وبراعة المجتمعات التي أبدعتها.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) السدو ضمن قوائمها في عام 2011 مما يجعله عنصرا مهما من التراث الثقافي للكويت.

ويحتفي معرض (خيوط التبادل) بمعارف وإبداعات الحرفيين الذين يحافظون على استمرارية هذه التقاليد الحية من خلال الجمع بين التقنيات التقليدية والتصميم المعاصر ويسعى هذا التعاون إلى خلق فرص جديدة لنقل هذه التقنيات والتعريف بها وضمان استمرار أهميتها مما يكفل بقاء هذه المهارات الاستثنائية للأجيال القادمة.

ويشارك الحرفيون الكويتيون المتخصصون في حرفة السدو التقليدية ونظراؤهم من النساجين الهنود المرتبطون بكشمير لوم بعرض مجموعة من المنسوجات والأعمال اليدوية بما فيها السجادات والبسط والحصائر والقطع الزخرفية كما يبرز المعرض المهارات الفنية الدقيقة والتراث الثقافي الذي توارثته الأجيال.

ومن جانبه قال آصف علي إن “التعاون بين الطرفين بدأ بمبادرة من الشيخة ألطاف سالم العلي الصباح وواصلت الشيخة بيبي الصباح مسيرة تطويره وقد استلهمنا الكثير من الأفكار والتصاميم وقمنا بتبادل التصاميم المشتركة كما عقدنا ورش عمل في بيت السدو بمشاركة النساجين والمطرزين الذين انتقلوا من كشمير إلى الكويت.”

وأشار إلى أن الروابط الثقافية والتواصل بين الشعوب تساهم في العلاقة بين البلدين مؤكدا أن الجانب الكويتي أبدى تقديرا ودعما كبيرا للحرف اليدوية الهندية كما أعرب عن محبة الهنود للكويتيين وتقدير أذواقهم الجمالية ودعمهم المستمر.

وأعرب عن أمله في أن يصبح المعرض نقطة انطلاق لمزيد من التواصل المباشر بين الشعبين مثمنا دور سفارة الكويت ولا سيما مساهمات السفير الشمالي في تنظيم المعرض.