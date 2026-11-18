وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي كان آخرها توغلاته في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا وما رافقها من اعتداءات بحق المدنيين في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي.

وشددت (الخارجية) في بيان اليوم الأربعاء على أن استمرار توغلات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يشكل تصعيدا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية بما يحول دون مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.