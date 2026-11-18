مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي ضرورة التحرك العاجل لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات المسلحة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق محذرا من أن التأخر في الاستجابة للتحذيرات من المجاعة يؤدي إلى سقوط المزيد من الأرواح.

جاء ذلك في بيان مشترك ألقاه السفير البناي باسم الدول الأربع التي صاغت قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2417) لعام 2018 وهي الكويت وكوت ديفوار وهولندا والسويد خلال اجتماع عقد مساء أمس الثلاثاء وفق صيغة (آريا) تحت عنوان “دبلوماسية الغذاء وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات: تعزيز التعاون من أجل السلام والأمن”.

وقال السفير البناي إن النزاعات المسلحة تشكل أحد أبرز العوامل المسببة لانعدام الأمن الغذائي والمجاعة إذ يؤدي استمرار القتال إلى نزوح المزارعين وتعطيل وصولهم إلى الأسواق فضلا عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأمر الذي يترتب عليه تداعيات طويلة الأمد لا سيما على النساء والفتيات.

واستشهد في هذا السياق بتقرير الأزمات الغذائية العالمي لعام 2026 الذي أظهر تضاعف نسبة الأشخاص الذين شملهم التقييم ويواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد تقريبا خلال الفترة من 2016 إلى 2025 في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون مستويات كارثية من الجوع بأكثر من تسعة أضعاف خلال الفترة ذاتها.

وأوضح البناي أن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع عام 2018 القرار رقم (2417) الذي أقر بالصلة بين النزاعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي والمجاعة ودان بشدة استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب أو حرمانهم بصورة غير قانونية من المساعدات الإنسانية.

وشدد على ضرورة امتثال أطراف النزاعات المسلحة بأحكام القانون الدولي الإنساني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق والامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الضرورية لإنتاج الغذاء وتوزيعه.

وأشار إلى أن القرار (2417) يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إبلاغ مجلس الأمن على وجه السرعة عند رصد مخاطر وقوع مجاعة ناجمة عن النزاعات المسلحة أو انتشار انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.

ودعا البناي مجلس الأمن إلى عقد اجتماعات من دون تأخير فور تلقي مثل هذه التحذيرات وحث أطراف النزاعات على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية إمدادات الغذاء والمياه وإزالة العوائق التي تحددها الوكالات الإنسانية وضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها.

وفي إطار الاجتماع ذاته ألقى السفير البناي بيانا آخر بالصفة الوطنية أكد فيه أن توظيف دبلوماسية الغذاء للوقاية من النزاعات يتطلب ضمان سلامة سلاسل الإمداد وأمن الممرات البحرية لافتا إلى أن إغلاق مضيق هرمز أظهر بوضوح كيف يمكن لاضطراب الملاحة أن يشكل تهديدا للأمن الغذائي داخل المنطقة العربية وخارجها.

وأوضح أن تعطل شحنات اليوريا وغيرها من الأسمدة وارتفاع تكاليف الشحن واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الأسمدة عوامل أدت إلى زيادة تكاليف الانتاج الزراعي بما ينعكس سلبا على المحاصيل وأسعار المواد الغذائية خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد.

وجدد البناي إدانة دولة الكويت بأشد العبارات لإغلاق إيران مضيق هرمز وعرقلتها الملاحة الدولية فيه وهجماتها وتهديداتها التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية في المضيق وما تمثله تلك الممارسات والأنشطة المزعزعة للاستقرار من انتهاك للقانون الدولي وإضرار بالأمن البحري والتجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

ودعا إيران إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) والامتناع فورا عن جميع الأعمال والتهديدات التي تعرقل المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز أو تهدد الأمن البحري في باب المندب مشددا على أهمية احترام الحقوق والحريات الملاحية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة دان السفير البناي بأشد العبارات القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات والإمدادات الأساسية إلى القطاع وما تسببه من تفاقم ممنهج للجوع وزيادة معاناة المدنيين.

وطالب بالرفع الفوري لهذه القيود وتسهيل إيصال المساعدات بسرعة وأمان وعلى نطاق واسع مستنكرا بشدة “وضع المدنيين أمام خيار الجوع أو الاستسلام”.

وفي الشأن السوداني أعرب البناي عن بالغ القلق إزاء تصاعد خطر المجاعة في أجزاء من دارفور الكبرى وكردفان الكبرى داعيا إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية وتيسير إيصال الإغاثة عبر الحدود وخطوط التماس وتمكين المزارعين من ممارسة الزراعة بأمان.

كما دعا إلى تحرك عاجل لمواجهة الجوع الحاد في اليمن والصومال ولبنان وسوريا.

واختتم البناي بيانه بالصفة الوطنية بالتأكيد على أن مصداقية مجلس الأمن تقاس بمدى استجابته للتحذيرات والإنذارات التي تصله مشددا على ضرورة تحركه الفوري عند التحذير من مخاطر المجاعة لفتح ممرات الإغاثة وإنقاذ الأرواح لأن “الأسر التي تنتظر الغذاء اليوم لا تستطيع أن تنتظر توافقنا غدا”.