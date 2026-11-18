وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال إطلاق مجلة "بيت مريم"

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة اليوم الأربعاء مجلة (بيت مريم) لتقديم محتوى اجتماعي وإنساني هادف يعزز الترابط الأسري ويرسخ القيم المجتمعية الأصيلة.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بمناسبة إطلاق المجلة إن المجلة أتت بجهود من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع (بيت التمويل الكويتي) وشركة (حزايه).

وأضافت الحويلة أن المجلة تقدم قصصا مستوحاة من الحياة اليومية في المجتمع الكويتي من خلال شخصيات تنتمي إلى أجيال مختلفة تعكس طبيعة العلاقات الأسرية وتتناول مواقف وتحديات تلامس واقع القارئ وتجاربه.

وأوضحت أن دعم الأسرة يتطلب الاهتمام بالمحتوى الموجه للأبناء وما يحمله من قيم تؤثر في وعيهم وسلوكهم مؤكدة أهمية القصة بوصفها وسيلة تربوية تسهم في تعزيز الحوار وتنمية الشعور بالمسؤولية وترسيخ الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة.

وأشارت إلى التطلع للتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحة المجلة ووصولها إلى كل بيت لتوسيع نطاق الاستفادة من مضامينها وتشجيع القراءة المشتركة والنقاش بين الأبناء وأولياء الأمور والمعلمين.

وأكدت الحويلة أن الاستثمار في وعي الأسرة وتماسكها يعد استثمارا في استقرار المجتمع ومستقبله معربة عن شكرها للجهات المشاركة ولفريق العمل في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على جهودهم في تقديم محتوى يخدم الأسرة الكويتية ويعبر عن تطلعاتها.