المشعان تتفقد أعمال صيانة طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز

تفقدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الأربعاء أعمال مشروع صيانة طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (50) بحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون هندسة الطرق المهندس خالد ضاوي العصيمي حيث اطلعت على سير الأعمال الجارية في الموقع.

وتابعت المشعان خلال الجولة أعمال تأسيس الطبقة الترابية وأعمال الأسفلت وتنفيذ جاليات الأمطار ضمن مراحل المشروع الهادف إلى رفع كفاءة الطريق وتحسين انسيابية الحركة المرورية عليه.

وأكدت المشعان في تصريح صحفي عقب الجولة أن الوزارة تولي صيانة الطرق الرئيسية أولوية قصوى لما تمثله من أهمية في رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية مشددة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية في جميع مراحل التنفيذ بدءا من تأسيس الطبقات وصولا إلى أعمال الأسفلت وتصريف مياه الأمطار.

وأضافت أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان جودة التنفيذ وإنجاز الأعمال وفق الخطط المعتمدة داعية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالإرشادات المرورية في محيط مواقع العمل حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين.