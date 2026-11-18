جامعة الكويت

أعلنت جامعة الكويت عن تنظيم معرض القبول الجامعي الـ12 تحت شعار (رحلة طموح) خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الحالي في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية من الساعةالثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة عصرا.

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن المعرض يأتي في إطار حرص الجامعة على تعريف طلبة المرحلة الثانوية بشروط القبول والتخصصات المتاحة والإجابة عن استفساراتهم بما يساعدهم على اختيار مساراتهم الدراسية والمهنية.

وأوضح عزيز أن العمادة نسقت مع وزارة التربية لاستقبال أكثرمن أربعة آلاف طالب وطالبة من مدارس التعليم الحكومي والخاص في مختلف محافظات البلاد لتعريفهم بالتخصصات التي تطرحها الجامعة ومجالات العمل بعد التخرج.

وأضاف أن المعرض سيشهد مشاركة موظفي إدارة القبول وممثلي كليات الجامعة وعدد من مراكز العمل فيها إلى جانب ممثلي ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة للرد على استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم بشأن إجراءات القبول والفرص المهنية المرتبطة بالتخصصات الجامعية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال المعرض إلى تعريف الطلبة بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في القطاعين العام والخاص بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجاتهما.

ودعا طلبة المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم إلى زيارة المعرض والتحدث مباشرة مع ممثلي الكليات والجهات المشاركة للتعرف على الخيارات الدراسية والمهنية المتاحة أمام الطلبة.