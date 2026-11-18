مدير أول المسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة

اختتم بنك برقان حملته السنوية للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار “أنتِ دافعنا”، والتي شهدت على مدار شهر أكتوبر سلسلة من المبادرات الصحية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز صحة المرأة، وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر، وتشجيع اتباع أساليب الوقاية والرعاية الصحية.

وشملت الحملة مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي امتدت لتغطي بيئة العمل والشراكات المجتمعية ومنصات البنك الرقمية، حيث جمعت بين الخدمات الصحية المباشرة والأنشطة التثقيفية والتوعوية، بما أتاح الوصول إلى موظفي البنك وشرائح أكبر من أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – العلاقات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: “نحرص في البنك على مواصلة دعم صحة المرأة من خلال إطلاق مبادرات تسهم في نشر الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر، وتشجع النساء على إعطاء صحتهن ورفاههن الأولوية. كما نولي اهتماماً خاصاً بصحة موظفاتنا وسلامتهن، انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير بيئة عمل داعمة لهن، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في ثقافتنا المؤسسية”.

وأضافت النجادة: “تجسد هذه الجهود التزامنا الشامل بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وحرصنا على بناء شراكات فاعلة مع الجهات المتخصصة لتحقيق أثر إيجابي ملموس في المجتمع”.

بنك برقان أضاء مبناه الرئيسي باللون الوردي خلال حملته السنوية للتوعية بسرطان الثدي

اللون الوردي.. رسالة تضامن وأمل وتوعية

بدأ بنك برقان حملته بإضاءة مبناه الرئيسي باللون الوردي، تعبيراً عن تضامنه مع النساء المصابات بسرطان الثدي والناجيات منه، وتأكيداً على أهمية الفحوصات الدورية والكشف المبكر في تعزيز فرص الوقاية والتعامل مع المرض.

وعلى امتداد شهر أكتوبر، حرص البنك عبر منصاته الرقمية وقنوات التواصل الداخلية والخارجية نشر مجموعة من الرسائل الصحية والمحتويات التثقيفية، التي هدفت إلى تشجيع المرأة على الاهتمام بصحتها وتبني السلوكيات الوقائية التي تسهم في الحفاظ على سلامتها على المدى الطويل .

كما حرصت الحملة على إبراز تجارب وقصص ناجيات من سرطان الثدي من خلال المحتوى الرقمي، لإيصال رسالة إنسانية تعكس أهمية التضامن ومواصلة تقديم الدعم، وتمنح الأمل لكل امرأة تخوض هذه التجربة.

فريق بنك برقان مع موظفات وزارة الداخلية خلال اليوم الصحي التوعوي

“أنتِ دافعنا”.. تكريم موظفات وزارة الداخلية تقديراً لجهودهن في خدمة الكويت

وفي إطار جهوده لتعزيز التواصل المجتمعي، نظم بنك برقان يوماً توعوياً مخصصاً للموظفات في وزارة الداخلية، وذلك في مبنى الشيخ نواف الأحمد، تقديراً لإسهاماتهن في خدمة الكويت، وحرصاً على دعم صحتهن ورفاههن.

وشهدت الفعالية إجراء فحوصات طبية للمشاركات من قبل الفريق الطبي التابع لمستشفى الكويت، إلى جانب استشارات قدمتها طبيبة متخصصة، أجابت خلالها عن استفسارات الحاضرات وزودتهن بالتوجيهات والإرشادات الصحية اللازمة.

كما شارك The Daily Beet، المركز المتخصص بتقديم برامج وجبات صحية، من خلال تقديم إرشادات ونصائح حول أنماط التغذية السليمة. وشهدت الفعالية كذلك مشاركة العديد من المشاريع والشركات الكويتية ورواد الأعمال.

بنك برقان وفّر عيادة متنقلة بالتعاون مع IMAGES مجهزة لإجراء الفحص المجاني لموظفاته

“أنتِ دافعنا”… تعزيز صحة المرأة بالتعاون مع مستشفى الكويت

وامتداداً لحرصه على توفير بيئة عمل داعمة، نظم بنك برقان فعالية خاصة لموظفاته، ركزت على تعزيز الوعي الصحي والاهتمام بصحتهن ورفاههن.

وشملت الفعالية تقديم فحوصات طبية واستشارات متخصصة من قبل مستشفى الكويت، إلى جانب تشجيع الموظفات على إجراء الفحص المجاني عبر العيادة المتنقلة والمجهزة بالتعاون مع شركة IMAGES، والتي تم توفيرها بالقرب من المبنى الرئيسي لبنك برقان.

وجمعت الفعالية عدداً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وموظفي البنك، حيث أتاحت لهم فرصة لاستعراض مشاريعهم في قطاعات متنوعة، شملت الصحة والعافية، والجمال، والأزياء، والفنون والحرف اليدوية. وجسّدت هذه المشاركة دعم البنك للمشاريع الوطنية، إلى جانب تعزيز تفاعل الموظفين وتشجيع روح الإبداع والمبادرة في بيئة العمل.

إضافة إلى ذلك، حرص بنك برقان على توزيع مواد تثقيفية وإرشادات على العاملات في خدمات الدعم والمساندة حول كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي، بعدة لغات، لضمان وصول المعلومات الصحية الأساسية إليهن. كما نشر البنك ملصقات توعوية في مختلف أنحاء مقره الرئيسي، تأكيداً على أهمية التوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عنه.

فريقا بنك برقان ومستشفى الكويت في لقطة جماعية خلال الحملة

تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المصرفي

وفي إطار التزامه المستمر بنشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي المصرفي لدى مختلف شرائح المجتمع، حرص بنك برقان خلال الفعاليتين على مشاركة رسائل توعوية من حملة “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وبدعم من البنوك المحلية. وركّزت هذه الرسائل على أهمية الادخار والتخطيط المالي السليم، والتوعية بأساليب الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها، إلى جانب تشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، بما يعكس حرص البنك على دعم جهود التوعية المالية وترسيخ الممارسات المصرفية الآمنة والمسؤولة.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل جهوده الرامية إلى دعم صحة المرأة والتشجيع على الكشف المبكر، من خلال حملته السنوية تحت شعار “أنتِ دافعنا”، إلى جانب حرصه على توطيد شراكاته المجتمعية. وتجسد هذه الجهود التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه على ترسيخ ممارسات الاستدامة، بما يسهم في خدمة المجتمع وإحداث أثر إيجابي في حياة أفراده.