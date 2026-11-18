سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي حسين الشيخ نائب الرئيس في دولة فلسطين الشقيقة.

​وقد أعرب معاليه خلال الاتصال عن إدانة واستنكار دولة فلسطين الشقيقة للهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت مؤكداً على الوقوف التام إلى جانب دولة الكويت بكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وأن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة فلسطين الشقيقة.

​من جانبه نقل سمو ولي العهد حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة مؤكداً سموه حفظه الله خلال الاتصال على مواصلة دولة الكويت جهودها في العمل لخفض التصعيد بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة مشيراً سموه إلى أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالحلول الدبلوماسية التي تصب في مصلحة الجميع، معرباً سموه حفظه الله عن بالغ شكره وعميق تقديره لمعاليه على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق المواقف الأخوية.