بيت التمويل الكويتي ينظم أكبر فعالية رياضية صحية للأطفال في الكويت

في تأكيد جديد على ريادته المجتمعية والتزامه المستمر بدعم المبادرات الصحية الهادفة، نظم بيت التمويل الكويتي فعالية “تحدي الحواجز للأطفال”، وهي أكبر الفعاليات الرياضية الصحية المخصصة للأطفال والعائلات في الكويت، وذلك في حديقة الشهيد تزامناً مع اليوم العالمي للسكري.

مشاركة واسعة

وشهدت الفعالية إقبالاً واسعاً ومشاركة متميزة تجاوزت 500 طفل، وسط أجواء حافلة بالحماس والتفاعل، عكست نجاح المبادرة في الجمع بين التوعية الصحية والترفيه الرياضي ضمن تجربة متكاملة تستهدف تعزيز جودة الحياة وترسيخ السلوكيات الصحية لدى النشء.

نشر الوعي الصحي

وتأتي هذه المبادرة، التي انطلقت بالتعاون مع حديقة الشهيد، ضمن جهود بيت التمويل الكويتي المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة العامة، وتشجيع الأطفال وجميع أفراد العائلة على تبني أنماط حياة صحية قائمة على النشاط البدني والتغذية المتوازنة، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بقلة الحركة والأمراض المزمنة، وفي مقدمتها مرض السكري.

كما تجسد الفعالية توجه بيت التمويل الكويتي نحو دعم المبادرات ذات الأثر المستدام التي تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، انسجاماً مع استراتيجيته في المسؤولية الاجتماعية.

أنشطة رياضية وتفاعلية متكاملة

وتضمنت فعالية “تحدي الحواجز للأطفال” مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية والتفاعلية المصممة خصيصاً للأطفال من مختلف الفئات العمرية، بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة وترسيخ مفاهيم اللياقة البدنية والصحة منذ سن مبكرة.

وشملت الفعالية سباقات جري حماسية ومسارات حواجز آمنة ومبتكرة اختبرت المهارات الحركية والقدرات البدنية للمشاركين، إلى جانب ألعاب وأنشطة ترفيهية ومسابقات عائلية عززت روح التفاعل والمنافسة الإيجابية بين الأطفال وأفراد أسرهم.

كما اشتملت على فقرات توعوية وتثقيفية تفاعلية ركزت على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام واتباع العادات الغذائية السليمة، بأسلوب مبسط يناسب مختلف الأعمار، بما يسهم في غرس السلوكيات الصحية الإيجابية لدى الأطفال وتحفيزهم على الاستمرار في تبنيها.