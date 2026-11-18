حمد المصيبيح وفهد العجمي يوقّعان الشراكة

أعلنت زين الكويت عن شراكتها الاستراتيجية مع النسخة الثانية من بطولة صحارى الدولية لقفز الحواجز 2026، التي سيستضيفها منتجع صحارى للفروسية في الكويت خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المُقبل، وذلك امتداداً لدعمها المتواصل لرياضة الفروسية وكبرى بطولاتها في البلاد، وحرصها على تشجيع الفرسان والفارسات الكويتيين وتمكين المواهب الوطنية من التألّق في مختلف المحافل الرياضية.

تم الإعلان عن الشراكة في مقر زين بالشويخ بحضور المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومستشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنتجع صحارى للفروسية فهد العجمي، بالإضافة إلى المسؤولين وفرق العمل من الجهتين.

ومن المُنتظر أن تستقطب البطولة أكثر من 200 فارس وفارسة من نخبة المُحترفين والمواهب الواعدة، يُمثّلون العديد من الدول، من بينها الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، ومصر، والهند، والمجر، وألمانيا، وسوريا، والأردن، وغيرها، ليتنافسوا على مدار ثلاثة أيام من المُنافسات الحماسية والأجواء الرياضية المُميّزة في منتجع صحارى للفروسية.

وستُقام البطولة بتصنيف دولي من فئة النجمتين (CSI2)، وهو تصنيف يعكس المستوى الفني للمُنافسات ومتطلباتها التنظيمية، حيث تُشكّل البطولة فرصة مُميّزة للفرسان والفارسات الكويتيين لخوض مُنافسات قوية إلى جانب نخبة من الرياضيين الدوليين، واكتساب المزيد من الخبرات التي تُسهم في تطوير مستوياتهم وتعزيز جاهزيتهم للمُشاركات الإقليمية والعالمية.

المصيبيح والعجمي مع فرق العمل من زين و”صحارى”

ويأتي دعم زين للبطولة استمراراً لمسيرة حافلة في رعاية ودعم أبرز وأكبر بطولات الفروسية في الكويت على مدار السنوات الماضية، من بينها بطولة أطياب المرشود الدولية لقفز الحواجز، ودوري الاتحاد الكويتي للفروسية، وغيرها من المُنافسات التي أسهمت في تنشيط المشهد الرياضي المحلّي، وإبراز قدرات الفرسان والفارسات الكويتيين، وتعزيز حضور رياضة الفروسية بين مُختلف فئات المُجتمع.

وكعادتها في كبرى الفعاليات الرياضية التي تدعمها، تستعد زين لإضافة بصمتها الخاصة على أجواء البطولة من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية التي تستهدف الجماهير والعائلات، لتُثري تجربتهم وتُتيح لهم الاستمتاع بأجواء رياضية وترفيهية مُميّزة، بما يعكس حرص الشركة على تعزيز تواصلها مع مُختلف فئات المُجتمع ومُشاركة الجمهور شغفه برياضة الفروسية.

وتعتز زين بعلاقتها المُمتدة مع مُجتمع الفروسية الكويتي، وبمُواصلة دورها في دعم هذه الرياضة العريقة التي تُمثّل جزءاً أصيلاً من التراث والهوية الكويتية والعربية، وتؤمن الشركة بأهمية توفير بيئة رياضية مُحفّزة تتيح للمواهب الشابة تطوير قدراتها، وصقل مهاراتها، والمُنافسة على أعلى المستويات، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على رفع علم الكويت في كبرى البطولات الدولية.

كما تفخر زين بدعمها المُتواصل للرياضيين الكويتيين في مُختلف الألعاب والمُنافسات، انطلاقاً من إيمانها بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تطوير قطاعي الشباب والرياضة، وحرصها على مُساندة الأبطال والمواهب الوطنية في رحلتهم نحو التميّز وتحقيق الإنجازات، بما يُعزّز مكانة الكويت على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.