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أظهرت الأرقام الرسمية اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في بريطانيا في أكتوبر تشرين الأول إلى أعلى مستوى له منذ عام، مسجلا 3.6 بالمئة مقارنة مع 3.5 بالمئة في سبتمبر أيلول، وذلك بعد أن رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وجاءت هذه الزيادة متوافقة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، في حين توقع بنك إنجلترا في وقت سابق من الشهر أن يبلغ التضخم 3.7 بالمئة، ويتوقع وصوله إلى ما يقارب خمسة بالمئة في الربع الثاني من عام 2027 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وكان بنك إنكلترا أبطأ البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة استجابة لحرب إيران، بعد أن رأى في البداية أن إلغاء الخطط السابقة لخفض أسعار الفائدة هذا العام سيكون كافيا للسيطرة على التضخم.

لكن الأسواق المالية ترى الآن أن هناك احتمالا بنسبة 90 بالمئة بأن يرفع البنك أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر كانون الأول.

واستقر التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين – الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية والكحول والتبغ – عند 2.8 بالمئة كما توقع خبراء الاقتصاد.

وانخفض الجنيه الإسترليني انخفاضا طفيفا عقب صدور البيانات.