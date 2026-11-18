وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، بأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، والتي كان آخرها اليوم الأربعاء باستخدام الطائرات المسيّرة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها، وخرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت (الخارجية) في بيان لها تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات تشكّل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.

‏وشددت على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.