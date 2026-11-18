الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما

قال الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، اليوم الأربعاء، إنه تقدم بترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) بعدما حصل على دعم خمسة اتحادات وطنية.

ويغلق باب الترشح لانتخابات رئاسة الفيفا عند الساعة 22:59 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، قبل أربعة أشهر من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد في الرباط يوم 18 مارس آذار، حيث ستجرى عملية التصويت.

ويسعى جياني إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة على رأس الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

ويتعين على المرشحين الحصول على دعم خمسة اتحادات أعضاء على الأقل، كما يجب أن يكونوا قد مارسوا دورا فاعلا في كرة القدم لعامين على الأقل خلال الأعوام الخمسة الماضية، سواء كلاعبين أو مسؤولين في الفيفا أو إحدى الاتحادات القارية أو الوطنية.

وقال الاتحاد الياباني لكرة القدم في بيان “في 17 نوفمبر، قدم الاتحاد الياباني لكرة القدم إلى الفيفا خطابا يرشح فيه الرئيس الفخري للاتحاد كوزو تاشيما لرئاسة الفيفا”.

ويعد تاشيما، اللاعب الدولي الياباني السابق والمدرب السابق لمنتخبات الفئات السنية، أول ياباني يترشح لرئاسة الفيفا. كما يشغل عضوية مجلس الفيفا منذ 2015.

شعور قوي بالمسؤولية

وقال تاشيما في بيان نشره الاتحاد الياباني لكرة القدم “قدم الاتحاد الياباني لكرة القدم إلى الفيفا خطابا يرشحني لانتخابات رئاسة الفيفا.

“أود أن أعبر مجددا عن امتناني للرئيس تسونياسو مياموتو وأعضاء مجلس الإدارة كافة، كما أتوجه بخالص الشكر إلى الاتحادات الوطنية التي منحتني الدعم اللازم لهذا الترشح.

“وبشعور قوي بالمسؤولية والعزم، سأخوض هذا التحدي من أجل أن يصبح الفيفا مؤسسة أكثر نزاهة وموثوقية، وأن يؤدي دورا أكبر في تطوير كرة القدم حول العالم”.

ولم يكشف تاشيما عن أسماء الاتحادات التي دعمته، لكنه قال للصحفيين، خلال حفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تايلاند اليوم الأربعاء، إنه سيعلن لاحقا أسماء الدول التي أيدت ترشحه.

وردا على سؤال بشأن أولوياته، قال المسؤول البالغ من العمر 68 عاما “أرى أن من الضروري، قبل أي شيء، ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وضمان الشفافية بصورة كاملة.

“علينا تحقيق ذلك أولا، وبعدها يمكن طرح سياسات ومبادرات متنوعة”.

ويتعين على المرشحين اجتياز فحوص النزاهة والأهلية التي يجريها الفيفا قبل اعتماد ترشحهم رسميا، كما يتوجب على الأمانة العامة للاتحاد إخطار الاتحادات الأعضاء بأسماء المرشحين قبل انعقاد المؤتمر بشهر على الأقل.

منافسون آخرون

وواجه إنفانتينو انتقادات بسبب محاولته غير الناجحة استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان تجاري جديد تابع للفيفا يمتلك حقوقا مرتبطة بمسابقاته، بما في ذلك كأس العالم.

واعتذر المسؤول السويسري لاحقا لمجلس الفيفا عن الطريقة التي أدير بها هذا المقترح.

ومن بين المرشحين الآخرين قائد منتخب سويسرا السابق رامون فيجا ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو.

وقال تاشيما إنه يدرك أنه لا يدخل السباق من موقع قوي مع اقتراب موعد الانتخابات.

وأضاف “علي الآن أن أفكر مليا في الاستراتيجية التي سأتبعها، والبرنامج الانتخابي الذي سأطرحه، وكيفية عرض أفكاري وإقناع الآخرين بها”.

وكان ديالو، الذي دخل السباق في اللحظات الأخيرة مرشحا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، قد قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إنه سيتواصل مع تاشيما من أجل “توحيد الجهود”.

وقال تاشيما إنه لم يتحدث بعد مع ديالو.

وأضاف “تواصلت بصورة غير مباشرة مع أشخاص من محيطه، لكننا لم نناقش بشكل محدد ما يمكن القيام به.

“السيد ديالو أعلن ترشحه قبل فترة وجيزة، لذلك أود أن ألتقيه وأتحدث معه مرة واحدة على الأقل خلال الفترة المقبلة”.

الاتحاد الآسيوي يجدد دعمه لإنفانتينو

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن دعمه لجياني إنفانتينو قبل أن يكشف تاشيما في وقت سابق من الشهر الجاري عن عزمه الترشح لرئاسة الفيفا.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن تأييده العلني للمسؤول السويسري خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في طوكيو في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بعد شهرين فقط من وصفه خطة إنفانتينو لبيع حصة من حقوق بطولات الفيفا بأنها “خرق جوهري للثقة”.

وعندما سئل مجددا اليوم الأربعاء عن موقفه من الانتخابات، قال الشيخ سلمان للصحفيين “لقد أوضحنا موقفنا بالفعل.

“أكدنا ذلك سواء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي في فانكوفر في أبريل نيسان، أو خلال المؤتمر الذي عقد في طوكيو. الأمر واضح وبسيط.

“وأفضل أن تتحدثوا إلى الاتحادات الأعضاء نفسها وأن تستمعوا إلى موقفها مباشرة منها”.