من الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء ضبط أربعة متهمين من جنسيات آسيوية في ثلاث قضايا منفصلة بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط المتهمين في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة آفة المخدرات.

وأوضحت أن إجمالي المضبوطات في القضايا الثلاث بلغ 250 ورقة من مادة الكيميكال المخدرة و510 غرامات من مادة الشبو و250 كبسولة من مادة الليريكا وكيلوغرام ونصف من مادة الماريغوانا و150 غراما من مادة الحشيش إضافة إلى ثلاثة موازين حساسة وأكياس فارغة.

وأفادت بإحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.