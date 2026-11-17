من الاجتماع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 17/11/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

عبر سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع باسمه وباسم أخواته وإخوته معالي الوزراء عن عميق الارتياح والسرور لعودة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن يوم الأحد الماضي قادما من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك بعد أن أجرى سموه حفظه الله ورعاه الفحوصات الطبية المعتادة والتي أسفرت بفضل الله تعالى ومنته عن سلامة سموه حفظه الله ورعاه وعافيته سائلا المولى العلي القدير أن يديم على سموه حفظه الله ورعاه الصحة والعافية والعمر المديد.

من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله لمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر أحمد عبدالعاطي بمناسبة زيارته للبلاد حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قمة القادة للدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف (COP31) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي عقدت في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا الصديقة يوم الأربعاء الماضي مترئسا سموه حفظه الله وفد دولة الكويت المشارك في هذه القمة حيث أكد سموه حفظه الله مواصلة دولة الكويت جهودها الرامية إلى ترسيخ نهج مؤسسي متكامل في مجال العمل المناخي مبينا أن الحكومة تتابع العمل والتنسيق بين جهاتها لربط الاستحقاقات المناخية مع مختلف مشاريع الدولة التنفيذية مشيرا سموه حفظه الله إلى سعي الدولة لتحقيق مسار يعكس الالتزام بالعمل المناخي الجماعي حيث إن دولة الكويت تعتزم رفع نسب خفض انبعاثاتها مستندة إلى مستهدفات قابلة للقياس ومشروعات محددة ومنهجيات واضحة لاحتساب خفض الانبعاثات وبما يربط الالتزامات المناخية ببرامج التنفيذ الفعلية للدولة فضلا عن التزامها ببرامج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوفر إطارا عمليا للتعامل مع انبعاثات الدولة في جميع القطاعات مؤكدا على أهمية هذه القمة في تطوير برامج عمل وتعزيز الجهود الدولية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وضمن هذا السياق أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعلى هامش أعمال قمة القادة للدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف (COP31) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لكل من دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية لبنان الشقيقة الدكتور نواف سلام ومعالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف حيث جرى خلال اللقاءين استعراض سبل تعزيز العلاقات وأوجه التعاون في مختلف المجالات بين دولة الكويت وجمهورية لبنان الشقيقة وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة لهم كما تم خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بقيام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح مركز للابتكار والتحول الرقمي لشركة مايكروسوفت العالمية في دولة الكويت يوم الأحد الماضي بحضور معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس شركة مايكروسوفت العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نعيم يزبك حيث اطلع سموه على آلية عمل المركز في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني واستمع سموه إلى شرح حول مبادرة مهارات الكويت التي تهدف إلى تعزيز الفرص الوظيفية وإعداد الكفاءات الوطنية العاملة في مختلف الجهات الحكومية لدفع عجلة الابتكار وتطوير استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي بالتعاون بين مكتب الشركة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين الشقيقة وآخرها التي تعرضت لها اليوم الثلاثاء في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817) مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات التي تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مؤكدا رفض دولة الكويت لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تشكل تهديدا لأمن المملكة وسلامة المدنيين وتقويضا لأمن المنطقة واستقرارها مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

من جهة أخرى اطلع معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مجلس الوزراء على نتائج اجتماع الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في عاصمة مملكة البحرين المنامة الأسبوع الماضي بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي حيث أقر معالي الوزراء خلال هذا الاجتماع فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها وذلك تعزيزاً للعمل العسكري الخليجي المشترك ولصون أمن دول مجلس التعاون الخليجي وسيادتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المشتركة.

كما اطلع معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الـ43 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في عاصمة مملكة البحرين المنامة الأسبوع الماضي حيث ترأس معاليه نيابة عن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي حيث تم خلال الاجتماع إقرار التوصيات المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبتدعيم مسيرة التكامل الأمني الخليجي المشترك.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج أعمال الدورة الـ 14 للجنة الكويتية ـ المصرية المشتركة والتي عقدت في دولة الكويت يوم الأحد الماضي حيث ترأس الجانب الكويتي فيها معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في حين ترأس الجانب المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر أحمد عبدالعاطي وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين وشهدت أعمال اللجنة المشتركة استعراضا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التعاون الحيوية والمهمة وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الكويتية – المصرية على كافة المستويات كما جرى خلال أعمال اللجنة بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.

وقد توجت أعمال اللجنة المشتركة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في مجالات الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والطيران المدني إضافة إلى توقيع عدد من البرامج التنفيذية بين حكومتي البلدين في مجالات التدريب المهني والثقافة والفن والتربية والتعليم والشؤون الجمركية والمواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات وإجراءات تقييم المطابقة للصادرات والواردات.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر بشأن فوز دولة الكويت بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عن إقليم (E) للفترة 2027 ـ 2030 وذلك من خلال الانتخابات التي جرت يوم أمس في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة معربا معاليه والذي ترأس وفد دولة الكويت لهذا المؤتمر عن اعتزازه بتجديد الاتحاد لعضوية دولة الكويت وبثقة دول العالم بدولة الكويت معتبرا أن هذا الفوز يمثل استحقاقا وطنيا يضاف إلى سجلات دولة الكويت في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مؤكدا أن هذا الفوز جاء بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومتابعته وتشجيعه معربا معاليه عن خالص شكره لوزارة الخارجية ممثلة بمندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين وسفير دولة الكويت لدى دولة قطر أحمد الشريم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد الزامل ووكيل وزارة المواصلات بالتكليف مشعل الزيد وكافة أعضاء الوفد الكويتي المشارك في هذا المؤتمر على دورهم في تحقيق هذا الفوز.

من جهته أشاد مجلس الوزراء بمعالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر ووزارة الخارجية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المواصلات ورئيس وأعضاء الوفد الكويتي المشارك في هذا المؤتمر على جهودهم في تجديد عضوية دولة الكويت في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عن إقليم (E) متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من هذه الإنجازات التي ترفع اسم وشأن دولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.