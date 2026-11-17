مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي يلقي كلمته

قالت دولة الكويت إن استمرار الغموض المحيط بالقدرات النووية الإسرائيلية وتزايد الشواغل بشأن البرنامج النووي الإيراني يرفعان احتمالات سوء التقدير والتصعيد ويقوضان الثقة اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مساء أمس الاثنين أمام الدورة السابعة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط التي تتولى سلطنة عمان رئاستها.

وقال البناي إن المنطقة تواجه تحديين رئيسيين يغذي كل منهما حالة عدم الاستقرار أولهما استمرار الغموض المحيط بالقدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال خارج إطار معاهدة عدم الانتشار ونظام الضمانات الشاملة.

وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في تزايد الشواغل بشأن أنشطة وبرامج إيران النووية التي لم تحسم بعد التساؤلات المتعلقة بطبيعتها وبمستوى شفافيتها في ظل قصور التعاون مع آليات التحقق الدولية.

ونبه إلى أن أمن المنطقة لا يمكن أن يبنى على قدرات مبعدة عن التحقق أو تطمينات لا تدعمها إجراءات فعلية مؤكدا ضرورة وجود التزامات واضحة وشفافية كاملة ورقابة دولية فعالة وتطبيق متسق لقواعد عدم الانتشار على الجميع من دون انتقائية أو استثناء.

وجدد السفير البناي دعوة الكويت إلى انضمام الكيان المحتل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآته وأنشطته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا إلى معالجة المسائل العالقة بما يسمح بالتحقق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني بما يتسق مع القوانين الدولية والأطر الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف أمنية بالغة الخطورة تتشابك فيها النزاعات المسلحة مع مخاطر الانتشار النووي في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة الآليات الدولية على ضمان احترام الالتزامات القائمة ما يجعل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق دان السفير البناي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ودول الخليج العربية والأردن واستهدفت شعوبها ومرافقها الحيوية مؤكدا أن أغلب دول العالم أدانت تلك الاعتداءات.

وأوضح أن هذه الاعتداءات وما تشهده المنطقة من توترات ومواجهات جاءت نتيجة مباشرة لترك الملفات من دون معالجة.

ونبه إلى أن توسع المواجهات التي نشأت في الأصل من الملفات النووية لتشمل اعتداءات مباشرة شنتها إيران على دول الخليج العربية التي لا علاقة لها بأي تصعيد جار أسهم في زعزعة الاقتصاد العالمي واستخدام الممرات المائية الدولية كسلاح.

وأضاف أن ذلك أعطى الذريعة للميليشيات والفصائل الخارجة عن إطار الدولة ومنحها المبررات في العراق للقيام بأعمال عدائية تجاه الكويت ودول الخليج انطلاقا من معتقداتها وأهدافها الخاصة بما يوسع رقعة الصراع ويفاقمه.

وأكد البناي أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يمثل ضرورة ملحة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين مشددا على أهمية التوصل إلى التزامات دولية واضحة وشفافة وملزمة قانونا تضمن عدم انتشار هذه الأسلحة في المنطقة.

وأعرب عن أمل الكويت في أن تسهم الدورة الحالية للمؤتمر في توسيع مساحة التوافق حول عناصر المعاهدة المستقبلية والبناء على المناقشات الفنية التي أجرتها اللجنة العاملة خلال اجتماعاتها الثلاثة الماضية بشأن الالتزامات والمحظورات والإعلانات والتحقق.

وجدد السفير البناي تأكيد مواصلة الكويت العمل نحو تحقيق خطوات عملية لإنشاء المنطقة باعتبارها ضرورة لأمن الشرق الأوسط وركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين.