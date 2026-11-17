سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي يقيم احتفالا بذكرى ال 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والهند في نيودلهي بمشاركة نخبة من السفراء والمثقفين

أكد سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي أن الذكرى ال65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والارتقاء بأطر التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وهي مناسبة تستحضر مسيرة حافلة بالصداقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء.

جاء ذلك في احتفال استضافته سفارة دولة الكويت في نيودلهي حيث أوضح السفير أن التوافق بين رؤيتي (كويت 2035) و(الهند المتقدمة 2047) يفتح آفاقا واسعة لتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

وأشار الشمالي إلى الجذور التاريخية العميقة للعلاقات الكويتية – الهندية التي اتخذت طابعا رسميا عام 1961 بعد مضي قرون طويلة شهدت بناء جسور من التواصل البحري والتجاري والحضاري.

وأضاف ان حركة السفن والتجارة والموانئ أسهمت في بناء صلات وثيقة بين الشعوب قوامها الثقة والمصالح المشتركة والتفاعل الثقافي والاجتماعي.

ولفت الى توقيع نحو 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الكويت والهند في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والطاقة والعمالة والطيران المدني والرياضة والصحة وغيرها الكثير إضافة إلى مذكرات أخرى قيد التفاوض لتعزيز البعدين الاقتصادي والتجاري والامن الغذائي سترى النور قريبا

وأشاد سفير الكويت بمكانة الهند كأحد أبرز الشركاء التجاريين للكويت حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي في السنة المالية 2025-2026 نحو 10 مليارات دولار أمريكي مبينا ان الكويت تحتل المركز السادس من حيث أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند ورابع أكبر مصدر للغاز المسال لتلبي احتياجاتها من الطاقة بنسبة خمسة في المئة تقريبا.

وقام السفير الشمالي بتكريم عدد من أصدقاء السفارة تقديرا لدورهم الإيجابي في تعزيز العلاقات الكويتية – الهندية وما بذلوه من جهود مخلصة أسهمت في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

وقال سكرتير الشؤون الغربية في وزارة الشؤون الخارجية الهندية السفير سيبي جورج في كلمته أمام الحضور إن الاحتفال بمرور 65 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند والكويت يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالشراكة الاستراتيجية والعمل بجد من أجل مستقبل مزدهر لشعبي البلدين.

واستذكر السفير جورج الذي سبق له أن شغل منصب سفير الهند لدى الكويت الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين ولا سيما زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الكويت في ديسمبر 2025 ودورها في ترسيخ العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والتجارة والاستثمار والثقافة والروابط الشعبية.

وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من النمو في العلاقات الهندية -الكويتية متمنيا لسفير الكويت “كل التوفيق في جهوده الرامية إلى تعزيز هذه العلاقات المتجذرة في التاريخ”.

وتزامنا مع المناسبة تنظم السفارة معرضا ثقافيا بالتعاون مع (جمعية السدو الحرفية) الكويتية ودار (كشمير لوم) الهندية ويستمر ثلاثة أيام.