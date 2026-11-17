وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء انتهاء المقابلات الشخصية للمرحلة الثالثة لتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية لـ397 مواطنا تنافسوا على 70 وظيفة في 59 جمعية تمهيدا لإجراء قرعة علنية بعد غد الخميس لحسم النتائج.

وقال نائب رئيس لجنة (تكويت) الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية الدكتور سيد عيسى في تصريح صحفي إن المرشحين الحاصلين على المركز الأول دون تساو سيعينون مباشرة بالوظائف التي تقدموا إليها دون الخضوع للقرعة مبينا أن المرحلة الرابعة تنطلق مطلع ديسمبر المقبل لتوفير 30 وظيفة للكويتيين من أصحاب الخبرات والمؤهلات الجامعية عبر منصة (فخرنا).

وأوضح عيسى أن القرعة العلنية ستجرى بين المتساوين في مجموع درجات الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية لحسم شغل الوظائف وتحديد الاحتياطيين مع توثيقها بالصوت والصورة لضمان الشفافية والعدالة.

وأكد أن ملف (التكويت) يحظى بمتابعة مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة لتمكين الكوادر الوطنية مشددا على الالتزام بأعلى معايير الحياد في جميع مراحل التسكين بدءا من فرز الطلبات عبر (فخرنا) وصولا إلى الاختبارات والمقابلات النهائية.