وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين الشقيقة وآخرها التي تعرضت لها اليوم الثلاثاء في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات التي تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.